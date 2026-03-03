Uluslararası güvenlik uzmanları ve araştırmacı gazeteciler, dünya siyasetinde sıklıkla kullanılan diplomatik kalıpların ardındaki askeri gerçekleri ve nükleer caydırıcılık stratejilerinin risklerini yeniden yorumladı. Araştırmacı gazeteci Annie Jacobsen'ın son çalışması çerçevesinde yaptığı değerlendirmeler, modern diplomasideki "kapalı" ifadelerin aslında ne anlama geldiğine dair bir açıklama yaptı.

"BÜTÜN SEÇENEKLER MASADA" İFADESİ DİKKAT ÇEKİYOR

İngiliz basınında yer alan habere göre, birçok devlet lideri tarafından kullanılan "Bütün seçenekler masada" ifadesi, geleneksel olarak askeri bir müdahale ihtimalini barındıran üstü kapalı bir uyarı olarak kabul ediliyor. Jacobsen’a göre bu ifade, sadece bir güç gösterisi değil, aynı zamanda bir "belirsizlik stratejisi" işlevi görüyor.

Jacobsen, açıkça nükleer silah kullanımından bahsetmenin uluslararası hukukta farklı bir eşiği temsil ettiğini belirtirken, bu tür dolaylı ifadelerin nükleer tehditlerin yasaklanmasına dair uluslararası antlaşmaların etrafından dolanmak için kullanılabildiğine dikkat çekti.

"UYARI ÜZERİNE FIRLATMA" SÜRECİ

Nükleer stratejilerin en kritik halkasını oluşturan "uyarı üzerine fırlatma" doktrini, bir saldırı gerçekleşmeden, yalnızca radar ve uydu verilerine dayanarak karşı saldırı başlatılmasını öngörüyor. Uzmanlar, bu sistemin tasarlanma amacının "karşılıklı garantili imha" ilkesine dayandığını vurguladı.

Caydırıcılık mantığı:

Bir tarafın nükleer silah kullanması durumunda, karşı tarafın da derhal yanıt vereceği ve bunun her iki taraf için "toplu intihar" anlamına geleceği varsayımı, nükleer barışın temel dayanağı olarak görülüyor.

Küresel riskler:

Jacobsen, olası bir nükleer çatışmanın sadece tarafları değil, tüm insan medeniyetini tehdit edeceğini, atmosferik değişimler nedeniyle tarımın çökebileceği ve küresel bir gıda krizinin tetiklenebileceği uyarısında bulundu.