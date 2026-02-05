Küresel piyasalarda altın ve gümüş fiyatları tartışmaların odağında yer alırken, Çinli milyarder trader Bian Ximing’in hamlesi emtia piyasalarını yeniden hareketlendirdi. Altındaki yükselişi doğru zamanda yakalayarak servetini büyüten Ximing, bu kez gümüşte düşüş beklentisiyle pozisyon alarak piyasaların seyrine karşı en büyük bahislerden birine imza attı.

GÜMÜŞTE ÖNCE ZARAR, SONRA KAZANÇ

Bloomberg’in aktardığı bilgilere göre, Bian Ximing’in gümüşte açtığı yüksek hacimli kısa pozisyonlar önemli riskler barındırıyor. Sert dalgalanmaların yaşandığı piyasada, ünlü trader bazı işlemlerini zarar ederek kapatmak zorunda kaldı. Buna karşın Bian’ın halen yaklaşık 450 ton gümüşe, yani 30 bin kontrata karşılık gelen açık pozisyonu bulunuyor. Gümüş fiyatlarında geçen haftadan bu yana yaşanan keskin gerileme, bu pozisyonlar üzerinden yaklaşık 2 milyar yuan (288 milyon dolar) tutarında kağıt üzerinde kazanç yarattı.

NET KÂR 1 MİLYAR YUAN SEVİYESİNDE

Daha önce oluşan kayıplar da dikkate alındığında, Bian Ximing’in Salı günü kapanış fiyatları itibarıyla yaklaşık 1 milyar yuan net kar elde etmiş olabileceği hesaplanıyor. Perşembe günkü işlemlerde gümüşün yeniden düşüşe geçerek yüzde 16’nın üzerinde değer kaybetmesi ise, ünlü trader’ın kazancının daha da artma ihtimalini güçlendiriyor.

ZİRVEDE AÇILAN POZİSYON BÜYÜYEN RİSK

Bian Ximing’in gümüşteki düşüş bahislerini Ocak ayının son haftasında hızlandırdığı belirtiliyor. Zhongcai Futures Co. aracılığıyla gerçekleştirilen işlemlerde, gümüşün Şangay’da tüm zamanların zirvesini gördüğü 30 Ocak tarihinde kısa pozisyonların 28 bin lota kadar çıktığı görülüyor.

Ancak bu strateji ciddi riskleri de beraberinde getirdi. Yüksek volatilite nedeniyle bazı pozisyonlarını zararına kapatmak zorunda kalan Ximing, son haftalarda pozisyonlarını daha uzun vadeli kontratlara yayarak risk yönetimine yöneldi.

ÇİN'İN BIG SHORT'U MU?

Piyasa uzmanları, Bian Ximing’in bu hamlesini kıymetli metallere yönelik algının değiştiğine işaret eden kritik bir gelişme olarak değerlendiriyor. Altın, küresel belirsizlikler ve faiz beklentileri karşısında hâlâ güvenli liman olarak görülürken, gümüşteki yükselişin büyük ölçüde spekülatif işlemlerle desteklendiği görüşü öne çıkıyor.

Bian’ın gümüşteki dev açığa satışı, piyasada uzun süredir konuşulan “endüstriyel ralli” anlatısının sorgulanmaya başlandığına dair en güçlü sinyallerden biri olarak yorumlanıyor.