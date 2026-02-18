Ukrayna - Rusya arasında yapılan Cenevre barış görüşmelerinin ikinci gününde, müzakereler iki saatin sonunda bitti sonunda erkenden bitti.

Rus başmüzakereci Vladimir Medinski müzakerelerin zorlu geçtiğini belirtti. Görüşmelerin profesyonel bir havada ilerlediğini ekledi.

Bir sonraki toplantı yakın tarihte yapılacak, ancak net bir sonuca bağlanamayan görüşmelerden sonra 4. yılına giren kanlı savaşın sonlanması, son derece uzak bir ihtimal olarak kaldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise Rus heyetini süreci kasten uzatmakla suçladı.

'RUSYA AYAK SÜRÜYOR'

Zelenski sosyal medya paylaşımında "Dünkü toplantılar gerçekten zordu. Rusya'nın halihazırda son aşamaya gelmiş olabilecek müzakerelerde ayak sürüdüğünü belirtebiliriz" açıklamasını yaptı.

Zelenski kilit konularda anlaşma çıkmadığını bildirdi. Bazı ön hazırlıklar yapılmasına rağmen taraflar kilit konular konusunda mutabakat sağlayamıyor.

Doğu Ukrayna'da Rus işgali altında olan toprakların geleceği, görüşmelerin hızını kesen en önemli konu oldu.

Rusya, Ukrayna'nın halen bir parçasını savunduğu Donetsk bölgesinin tamamını talep ederek Ukrayna savunduğu bölgeleri bırakmayı reddediyor.

Rus kontrolündeki Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin de kimin elinde kalacağı sorusu da çözülemedi. Bu başlıklar masadaki yerini koruyor.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Ukrayna heyeti başkanı Rüstem Umerov tartışmaların yoğun ve hararetli geçtiğini söyledi, ancak bazı ilerlemelerin kaydedildiğini de ekledi.

Umerov, detaylar bu aşamada paylaşılamayacağını belirtti. Bir sonraki aşama, devlet başkanlarının onayına sunulacak kararlar üzerinde uzlaşmak olacak.

Umerov, görüşmelerin yapıldığı otelden ayrılırken "Ukrayna yapıcı kalmaya devam ediyor. Nihai hedefimiz değişmedi. Adil ve sürdürülebilir bir barış istiyoruz" diye konuştu.

Rus haber ajansları da görüşmelerin bittiğini vurguladı. İki günlük süreç kilit başlıklar üzerinde uzlaşı getirmedi.