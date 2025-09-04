Gazze'de aylardır süren ağır insani kriz ve kıtlığa karşı aralarında Türkiye'den grubun da dahil olduğu dünyanın farklı ülkelerinden aktivistler harekete geçti. Özgürlük Filosu, Küresel Gazze Hareketi, Sumud Konvoyu ve Malezya Sumud Nusantara girişimlerinin birleşmesiyle oluşturulan "Küresel Sumud Filosu", İspanya'nın çeşitli limanlarından yola çıktı.

HER GEMİ BİR UMUT ÇIĞLIĞI

Yaklaşık 20 gemiden oluşan filo; Gazze halkı için yiyecek, ilaç ve temel ihtiyaç malzemeleri taşıyor. Aralarında Portekizli siyasetçi Mariana Mortagua ve dünyaca ünlü İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in de bulunduğu 44 ülkeden 300'ün üzerinde aktivist, yolculuğa katıldı.

Organizatörler, filonun sadece yardım malzemesi değil, aynı zamanda küresel bir protesto mesajı taşıdığını vurguladı:

"Her gemi Gazze için bir umut çığlığıdır. Bu filo, adaletsizliğe karşı özgür halkların iradesinin soykırımdan daha güçlü olduğunu dünyaya gösteriyor."

Komite Başkanı Zaher Birawi, "Sumud Filosu dünyaya net bir mesaj veriyor: Halkın iradesi kuşatılamaz, özgürlük sesi mutlaka yolunu bulur" ifadelerini kullandı.

TUNUS'TAN GEMİLER KATILIYOR

4 Eylül (bugün) itibarıyla Tunus'tan ek gemilerin de bu tarihi yolculuğa katılması bekleniyor.

İsrail, 2007'den bu yana Gazze'ye kara, deniz ve hava yoluyla sıkı bir abluka uyguluyor. Özellikle Ekim 2023'te başlayan saldırılardan sonra kısıtlamalar her geçen gün daha da ağırlaştı.

Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 23 ayda 63 binden fazla kişi can verdi. Yetersiz beslenme nedeniyle aralarında 124 çocuğun da bulunduğu en az 332 Filistinli hayatını kaybetti. Geçen hafta Gazze'de resmi olarak kıtlık ilan edildi.