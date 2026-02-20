Beyoğlu İstiklal Caddesi’nin sanat duraklarından biri olan Salt’ın 2015 yılından bu yana büyük ilgi çeken ‘’Bu Son Şansımız mı?’’ gösterim programı bu kez ormanları odağına alıyor…

Garanti BBVA tarafından desteklenen programdaki seçki; Amazon Havzası’ndan Kongo Nehri’ne, Sibirya ve Kanada’dan Güney Avrupa’ya kadar uzanıyor…

DERİN BAKIŞ

Tüm insanlık için hayati bir önem taşıyan ormanların nasıl yönetildiğini, dönüştürüldüğünü, korunduğunu ya da ihmal edildiğini derinlemesine irdeliyor. Gösterimlere, konuşma ve orman yürüyüşlerinden oluşan bir program da eşlik ediyor…

Salt Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ebru Taşcı Firuzbay “Bu son şansımız mı? programı, gezegenimizin nefesi olan ormanlara dair farkındalığı artırmayı hedefliyor ve izleyiciyi ekosistemi koruma sorumluluğuna davet ediyor. Program bugünkü seçimlerimizin yarının mirası üzerindeki etkisini düşündürmenin çok kıymetli bir yolu” diyor…

Salt Genel Müdürü Deniz Ova ise programın, ağaçların kesilip, taşınmasından ormanların korunması ve yangınlara müdahale süreçlerine kadar pek çok meseleyi gündeme getireceğine vurgu yapıyor.

15 Mart’a kadar devam edecek

Alâ Taleb tarafından hazırlanan, herkesin katılımına açık ve ücretsiz olan program 15 Mart’a kadar devam ederken; seçkide yer alan filmler, 1–8 Mart tarihlerinde saltonline.org üzerinden çevrimiçi olarak da izlenebilecek.

Orman yürüyüşleri de yapılacak

1 ve 15 Mart tarihlerinde biyolog Burçin Çıngay rehberliğinde Aydos ve Belgrad ormanlarında gerçekleştirilecek yürüyüşlerde, ekosistemleri ayakta tutan örüntülerin, tanıdık ama görünmez bileşenlerin izi katılımcılarla birlikte sürülecek.

ELEŞTİREL BİR BAKIŞ

Salt Beyoğlu’ndaki Açık Sinema’da düzenlenen gösterimler, 18 Şubat’ta Walden adlı belgesel filmle başladı.

Bugün saat 19.00’da gösterilecek Taming the Garden (Bahçeyi Evcilleştirmek) Gürcistan’ın eski başbakanının ülkedeki asırlık ağaçları toplamak gibi sıra dışı hobisini mercek altına alıyor:

Kimisi on beş katlı bir bina uzunluğundaki bu devasa ağaçların sökülüp kıyı şeridindeki özel bir bahçeye yeniden dikilme sürecini kaydeden film, mülkiyet, yerinden etme ve peyzajın dönüşümüne dair eleştirel bir bakış sunuyor.

YANGINLAR KONUŞULACAK

21 Şubat’taki programda bir konuşma ile iki gösterim yer alıyor. Doğa Koruma Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Zeydanlı, saat 14.00’te gerçekleştireceği konuşmasında orman yangınları, ormansızlaşma, ekosistem bütünlüğü, biyoçeşitlilik krizi ve ekosistem onarımı gibi meseleleri güncel örnekler ışığında değerlendirecek.

HAYATTA KALMA MÜCADELESİ

Konuşmanın ardından saat 16.00’da Paradis (Cennet) filmi gösterilecek. İklim değişikliğine bağlı bir felaketi konu alan film, Sibirya’nın kuzeydoğusundaki ücra bir köyün sakinlerinin, eşi görülmemiş bir sıcak hava dalgası ve süregelen kuraklığın tetiklediği orman yangınları karşısında hayatta kalma mücadelesini belgeliyor.

Saat 18.00’de gösterilecek Delikado (Hassas Mevzu) ise beyaz kumlu plajları ve yemyeşil ormanlarıyla Asya’nın en gözde turistik yerlerinden biri olarak tanıtılan Palawan’daki bir grup çevre savunucusunun, Filipinler’in “son ekolojik sınırı” olarak tanımlanan bölgeyi koruma çabasını ortaya koyuyor.

ÇEVRESEL ADALETSİZLİKLER

24 Şubat’ta saat 19.00’da gösterilecek L’Arbre de l’Authenticité (Özgünlük Ağacı), Kongo Havzası’nda sömürge döneminden kalma bir araştırma merkezinde çalışmış iki bilim insanını odağına alarak ormancılık araştırmalarının tarihini ve günümüzün çevresel adaletsizlikleri üzerindeki etkisini inceliyor.

Ormanın çocukları

Genç aktivistlerin savaşı

26 Şubat Perşembe saat 19.00’da gösterilecek Havumetsän lapset (Ormanın Çocukları) ise Finlandiya’daki kuzey ormanlarında endüstriyel ağaç kesimine karşı harekete geçen bir grup genç aktivisti takip ediyor.