Milyonlarca turist, her yıl sadece güneş ve deniz için değil, tarihî yapılar, kültürel etkinlikler, yerel lezzetler ve alışveriş gibi çok boyutlu deneyimlerin peşinde yollara düşüyor. Seyahat artık yalnızca bir tatil değil, bir keşif ve yaşam tarzı hâline gelmiş durumda.

Dünya genelinde turizmi en çok çeken ülkeler, yalnızca doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda köklü tarihleri, kültürel mirasları ve ekonomik cazibeleriyle dikkat çekiyor.

Fransa’nın romantik sokaklarından İtalya’nın açık hava müzesi şehirlerine, Çin’in antik uygarlık izlerinden ABD’nin kozmopolit metropollerine uzanan bu liste, turizmin sadece geziden ibaret olmadığını kanıtlıyor.

Uluslararası turizm, ülkeler için dev bir gelir kaynağı olmanın ötesinde, aynı zamanda küresel algının da bir parçası olarak öne çıkıyor. Turist çeken her ülke, kültürel mirasını tanıtırken aynı zamanda yumuşak güç ve ekonomik etki alanı da inşa ediyor.

Türkiye'ninde listeye dahil olduğu Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) verilerine göre, işte 2024 itibarıyla dünyada en çok turist ağırlayan ilk 10 ülke:

1. Fransa – 89,4 milyon

2. İspanya – 83,7 milyon

3. ABD – 79,3 milyon

4. Çin – 65,7 milyon

5. İtalya – 65,4 milyon

6. Türkiye – 51,2 milyon

7. Meksika – 45 milyon

8. Tayland – 39,8 milyon

9. Almanya – 39,6 milyon

10. İngiltere – 39,4 milyon

TÜRKİYE LİSTENİN ORTASINDA

Türkiye, 51,2 milyon ziyaretçi ile listenin altıncı sırasında yer alarak kültürel mirası, eşsiz coğrafyası ve gastronomik zenginlikleri sayesinde dünya turizmindeki güçlü konumunu bir kez daha gösterdi.