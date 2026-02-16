Dünyaca ünlü influencer Logan Paul, dünyanın en pahalı Pokémon kartını 16,5 milyon dolara (775 milyon TL'ye) sattı. Müzayede firması Goldin bu satışın bir dünya rekoru olduğunu duyurdu. Bu fiyat, İstanbul'da alınacak lüks bir dairenin yaklaşık 20 katı.

Paul, dünyanın en iyi korunmuş "Pikachu Illustrator" kartını 2021 yılında 5,3 milyon dolara alarak o dönemin rekorunu kırmıştı.

Guinness Dünya Rekorları temsilcisi Sarah Casson, bu parçanın şimdiye dek açık artırmada satılan en pahalı ticaret kartı olduğunu tescilledi.

Paul konfeti yağmuru altında yaptığı canlı yayında kartın satışının "inanılmaz, çok çılgınca" olduğunu söyledi.

ALICISI, SATICISI KADAR İLGİNÇ

1998 yılındaki bir yarışma için üretilen bu karttan dünyada sadece 40 tane var. Paul’un sahip olduğu kart; Pokeman kartları, çizgi romanlar ve imzalı formalar gibi ürünleri inceleyen kurum tarafından 10 puan verilerek "neredeyse kusursuz" olarak derecelendirilen tek örnek durumunda.

Kartı alan kişi ise risk sermayedarı AJ Scaramucci oldu. Scaramucci bu satışı planladığı "dünya hazine avının" ilk adımı olarak görüyor.

Logan Paul satış sırasında 2022 yılındaki WWE ilk maçında taktığı, kart koruma çerçevesi gören elmas kakmalı kolyeyi de alıcının boynuna astı.

Scaramucci "koleksiyonu yapılamaz herşeyin koleksiyonunu yapma" peşinde olduğunu vurguladı. Genç yatırımcı "Bir T-Rex dinozor fosili almayı planlıyorum, Bağımsızlık Bildirgesi'ni satın alacağım. Bu sadece bir başlangıçtı" ifadelerini kullandı.