Haziran 2022'den bu yana yüzeyi devasa manyetik fırtınalar ve karanlık lekelerle kaynayan Güneş, 22 Şubat 2026 tarihinde ilk kez tamamen "lekesiz" olarak gözlemlendi.

Bilim insanları ve gökyüzü gözlemcilerini heyecanlandıran bu anlık durgunluk, Dünya'nın manyetik alanını döven şiddetli güneş fırtınalarına kısa bir mola verdiğimizin ve 25. Güneş Döngüsü'nde yavaş yavaş daha sakin bir evreye girdiğimizin en net habercisi oldu.

GÜNEŞ LEKELERİ NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Güneş lekeleri, yıldızımızın yüzeyindeki manyetik alanların aşırı derecede güçlü olduğu; bu yüzden ısının yüzeye çıkmasını engelleyerek koyu ve daha soğuk bölgeler oluşturan devasa yapılardır.

NASA'ya göre bu karanlık lekeler, uzaya devasa plazma topları fırlatan "koronal kütle püskürmelerinin" (CME) ve güneş patlamalarının ana kaynağıdır. Leke ne kadar çoksa; Dünya'daki uyduları, GPS sistemlerini ve elektrik şebekelerini felç edebilecek jeomanyetik fırtına riski de o kadar yüksektir. Lekesiz bir Güneş, Dünya için "güvenli bir uzay havası" anlamına gelir.

KISA SÜREN BİR "HUZUR" ANI

Spaceweather verilerine göre 22 Şubat'taki bu kusursuz "lekesiz" görünüm çok uzun sürmedi. 24 Şubat itibarıyla yüzeyde yeni leke aktiviteleri belirmeye başladı. Bu kısa mola, Güneş'in fırtınalı günlerinin tamamen bittiği anlamına gelmiyor; ancak 11 yıllık döngüdeki "zirve" noktasından aşağı doğru inmeye başladığımızın ilk fiziksel kanıtı olarak tarihe geçti.

UFUKTA NE VAR?

İçinde bulunduğumuz 25. Güneş Döngüsü, en agresif ve bol lekeli dönemi olan zirvesini 2024 yılında yaşadı.

Uzmanlar, Güneş'in en düşük aktivite seviyesine ulaşacağı "Güneş Minimumu" evresinin 2030 yılı civarında gerçekleşmesini bekliyor. Önceki minimum döneminde (2018-2020) Güneş peş peşe 700 günden fazla lekesiz kalmıştı. Şu an gördüğümüz bu tek günlük durgunluk, o büyük uykuya doğru yavaş yavaş yola çıktığımızı gösteriyor.

Güneş, tıpkı nefes alıp veren devasa bir canlı gibi 11 yıllık ritimlerle öfkeleniyor ve sakinleşiyor. 1350 gün sonra gelen bu ilk lekesiz gün, yıldızımızın derin bir nefes vererek yavaş yavaş sakinleşme evresine (minimuma) geçiş yaptığının kozmik bir işaretidir.