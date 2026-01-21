ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Bloomberg kanalında canlı yayında Ukrayna Savaşı, ABD'nin 'Barış Kurulu' çabalarını ve Trump'ın Grönland üzerindeki iddialarını ele aldı.

Witkoff, röportajda özellike ABD Başkanı'nın 'Barış Kurulu' projesine değindi. Witkoff "burada (Davos'ta) yapacaklarımız, Başkan'ın yapacakları, dünyayı değiştirecek" dedi.

Witkoff, "eskiden kimse ilgilenmiyordu. Şimdi herkes dahil olmak için sıraya giriyor. Herkes bunun bir parçası olmak istiyor" diye konuştu.

BARIŞ KURULUNDA YOK, YOK

Trump Barış Kurulu'na katılanların arasında Arjantin, Kanada, Yunanistan, Güney Kıbrıs, Katar ve İsrail gibi ABD müttefiki ülkeler bulunuyor.

Aslen Gazze'de barışın sağlanması ve yıkıma uğrayan bölgenin yeniden, güvenli inşası için kurulan yapı, dünyadaki diğer sorunları da çözmeyi hedefliyor.

Axios'a göre Trump, 58 ülkeyi davet Barış Kurulu'na davet etti ve '1 milyar dolar' veren herkese Kurul'da bir koltuk sözü verdi.

TRUMP'A KARŞI CEPHE HAZIR

Trump, İsviçre'ye iniş yaparak Davos zirvesine katılmak için yola çıktı. Ancak zirvedeki liderler şimdiden Trump'a karşı cephe almış durumda.

Grönland meselesinin zirvenin en önemli sorunu olması ardından Avrupalı liderler başta olmak üzere birçok NATO müttefiki Trump'a tepki gösterdi.

Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD Başkanı'nı işaret ederek "güçlünün kazandığı bir dünyanın" geldiğini ve küresel hukuk döneminin sonra erdiğini söyledi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'da "ABD'ye daha fazla güvenemeyeceklerini" belirtti ve 'yeni bir Avrupa için hazırlıklara başlayacaklarını" duyurdu.

MERZ VE TRUMP GÖRÜŞMESİ İPTAL OLDU

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Başkan Donald Trump, Trump'ın uçağının arızalanması sonrası gecikmesi nedeniyle Çarşamba günü Davos'ta bire bir görüşmeyecek.

Beyaz Saray'a göre Trump, bir elektrik sorunu nedeniyle ABD'ye dönmek zorunda kaldı. Gece boyunca uçak değiştirdi.