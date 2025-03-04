3 Mart Dünya Omega-3 Günü kapsamında Hekim İlaç, Argivit Master Fish Oil markasıyla deniz ekosisteminin korunmasına dikkat çekmek amacıyla özel bir etkinlik düzenledi. İstanbul Anadolu Hisarı’nda gerçekleştirilen etkinlikte, sürdürülebilir Omega-3 kaynaklarının önemi vurgulanırken, çevre dostu su sporları ile farkındalık yaratıldı.

Etkinlik boyunca katılımcılar, deniz bisikletleriyle su sporları yaparak karbon ayak izi hesaplamalarına katıldı. Uzman isimler ise denizlerin korunmasının insan sağlığı üzerindeki etkileri hakkında bilgilendirme yaptı. Hekim İlaç’ın öncülüğünde düzenlenen organizasyonda, hem çevre hem de sağlık için sürdürülebilir çözümler ele alındı.

Omega-3 ve Denizlerin Geleceği Risk Altında

Uzmanlar, Omega-3’ün beyin gelişiminden kalp sağlığına, bağışıklık sisteminden görme fonksiyonlarına kadar birçok alanda kritik rol oynadığına dikkat çekti. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Alerji Bölüm Başkanı ve Türkiye Milli Pediatri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Arga, “Beyin ve bağışıklık fonksiyonları açısından Omega-3 büyük bir öneme sahip. Ancak ülkemizde ve dünyada tüketim oranları halen yeterli seviyeye ulaşmış değil” dedi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Melis Bayram Şirinoğlu ise Omega-3’ün bağışıklık sistemine olan katkısına dikkat çekerek, “Balık tüketimi her zaman mümkün olmayabiliyor. Ancak Omega-3 eksikliği çocukların sağlığını doğrudan etkiliyor. Bu noktada ek takviyeler büyük bir rol oynuyor” ifadelerini kullandı.

Şahika Ercümen: ‘Denizleri Korumadan Sağlıklı Bir Gelecek Mümkün Değil’

Milli sporcu ve serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen de etkinlikte yaptığı konuşmada, deniz ekosisteminin sağlığının insan yaşamı için kritik olduğunu vurguladı. “Denizlerin korunması, yalnızca deniz canlıları için değil, insanlar için de hayati önem taşıyor. İklim krizi ve kirlilik, Omega-3 kaynaklarını tehdit ediyor. Eğer sağlıklı bir yaşam istiyorsak, denizleri korumalıyız” dedi.

Hekim İlaç’tan Sosyal Sorumluluk Hamlesi

Hekim İlaç, Argivit Master Fish Oil markasıyla yalnızca sağlık alanında değil, çevreye duyarlı projeleriyle de toplumsal farkındalık yaratmayı hedefliyor. “Sürdürülebilirliğe Omega-3 Desteği” projesi kapsamında su sporları etkinlikleri, çevre dostu ulaşım yöntemleri ve bilinçlendirme kampanyaları düzenleyerek geniş bir etki alanı oluşturmayı amaçlıyor.

Etkinlik boyunca katılımcılar, sosyal medya üzerinden #SağlıklıGelecekSürdürülebilirSeçim ve #ArgivitİleSürdürülebilirliğeOmega3Desteği etiketleriyle farkındalık çalışmalarına katkıda bulundu. Hekim İlaç, sürdürülebilir Omega-3 kaynaklarına yönelik projeleriyle sağlıklı bir gelecek için harekete geçmeye devam edeceğini belirtti.