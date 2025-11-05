1997 yılında Teksas’ın Houston kentinde Suriyeli Müslüman bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Duwaji, henüz dokuz yaşındayken ailesiyle birlikte Dubai’ye taşındı.

Eğitim hayatını farklı ülkelerde sürdüren Duwaji, üniversite öğrenimini Katar’daki Virginia Commonwealth Üniversitesi Sanat Fakültesi’nde tamamladı. Ardından ABD’ye dönerek Richmond’da yüksek lisans eğitimini aldı.

EŞİ İLE UYGULAMADA TANIŞMIŞ

Duwaji, kendisini illüstratör ve animatör olarak tanımlıyor. 243 bin takipçiye sahip Instagram hesabında çoğunlukla kendi sanat eserlerini paylaşan sanatçının Twitter hesabı bulunmuyor.

Eşi Zohran Mamdani ile 2021 yılında “Hinge” adlı bir arkadaşlık uygulaması üzerinden tanışan çiftin ilk randevusu Brooklyn’deki Yemen kahve dükkanı Qahwah House’da gerçekleşti. CNN'in aktardığına göre, ikinci randevularını Mamdani’nin seçim bölgesi olan Queens’in Astoria semtinde geçirdiler.

ŞUBAT AYINDA EVLENDİLER

Ekim 2024’te nişanlanan çift, Şubat 2025’te New York’ta sade bir evlendirme dairesi nikahıyla hayatlarını birleştirdi. Kamuoyunda çıkan “Dubai’de görkemli bir düğün yapıldığı” yönündeki iddiaların ardından Mamdani, bu söylentileri yalanlayarak sade nikah törenlerine ait fotoğraflar paylaştı.

Dubai’de yalnızca evlenme teklifinde bulunduğunu belirten Mamdani, müzik ve sanata olan ortak tutkularının ilişkilerinin temel taşlarından biri olduğunu ifade etti.

'İNANILMAZ BİR SANATÇI'

Sanatçılığının yanı sıra, politik söylemlerinde de dikkat çeken Duwaji, kamuya açık etkinliklere katılmadığı gerekçesiyle yapılan eleştiriler karşısında Mamdani’den güçlü bir destek gördü. Mamdani, “Rama sadece benim eşim değil, kendi başına tanınmayı hak eden inanılmaz bir sanatçı” diyerek, ailesinin eleştiri konusu yapılmasına karşı çıktı.

Duwaji’nin eserlerinde sıklıkla Arap kültürü, kadınların güçlendirilmesi ve sosyal adalet gibi temalar öne çıkıyor. Özellikle Ortadoğu’ya ve Filistinli kadınlara odaklanan çalışmaları, The New Yorker, The Washington Post, BBC, Spotify, Apple ve Tate Modern gibi prestijli platformlarda yer aldı. Duwaji, ayrıca Gazze’ye yardım götürmeye çalışan Sumud filosuna dair bir eserini de sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

'YAPABİLECEĞİM TEK ŞEY...'

Nisan ayında YUNG dergisine verdiği röportajda, sanatını kişisel deneyimlerine ve önem verdiği meselelere yönlendirmeye çalıştığını ifade eden Duwaji, çevrimiçi ve yüz yüze yürüttüğü projeleriyle oluşan topluluğun “organik” geliştiğini belirtti.

Aynı röportajda, “Bu kadar çok insan korku yüzünden dışlanıp susturulurken benim yapabileceğim tek şey sesimi kullanarak ABD, Filistin ve Suriye'de olanları elimden geldiğince anlatmak” sözleriyle sanata yüklediği anlamı ortaya koydu.

EŞİNİN KAMPANYA LOGOSUNU YAPTI

Zohran Mamdani’nin seçim kampanyasına da katkı sunan Duwaji, kampanya süresince sosyal medya içeriklerinin hazırlanmasında yer aldı ve Mamdani’nin kampanya logosunu tasarladı. Duwaji’nin hazırladığı; Mavi arka plan üzerine kırmızı gölgeli, belirgin sarı “Zohran” yazısı kamuoyunda olumlu tepkiler aldı.

Kamuoyundan uzak kalmayı tercih eden Rama Duwaji’nin, New York Belediye Başkanlığı görev sürecinde ne kadar göz önünde olacağı ve sanatına ne kadar zaman ayırabileceği ise merakla bekleniyor.