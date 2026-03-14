Tayland, küresel tedarik zincirindeki tüm kırılganlıklara rağmen enerji güvenliğini sağlama aldığını duyurdu.

Orta Doğu'da tırmanan çatışmalar küresel petrol fiyatlarını dalgalandırırken, Tayland Sanayi Federasyonu (FTI) Petrol Rafineri Grubu, ülkenin enerji güvenliğine dair endişeleri giderecek kapsamlı bir güvence verdi. Rafinerilerin tam kapasite çalışmaya devam ettiğini açıklayan grup, acil durum planları sayesinde ülkenin elinde kesintisiz 95 günlük petrol stoku bulunduğunu doğruladı.

FTI'nin verilerine göre, şu anda Tayland'ın iç sisteminde doğrudan talebi karşılayacak 65 günlük petrol bulunuyor. Buna ek olarak rafineriler, aralıksız üretimi garanti altına almak için 30 günlük daha ham petrol alımı gerçekleştirdi. Bu durum, ülkenin en kötü senaryoda bile 95 gün boyunca kendi kendine yetebileceğini gösteriyor.

TEDARİK ROTALARI AFRİKA VE AMERİKA'YA KAYDI

Dünyadaki ham petrolün yaklaşık %20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nın olası bir ablukaya uğrama ihtimaline karşı Tayland B Planı'nı devreye soktu. Rafineriler, Orta Doğu güzergahındaki aksaklıkları bypass etmek için ham petrol tedarik rotalarını hızla Afrika ve Amerika kıtalarına kaydırmaya başladı.

Savaş riski nedeniyle artan nakliye sigortaları ve ham petrol primleri maliyetleri katlasa da, Taylandlı rafineriler iç piyasada kıtlık yaşanmaması için yüksek maliyetleri göze alarak ham petrolü önceden satın almaya devam ediyor.

Rafineri grubu, sanayinin çarklarının durmaması ve halkın yakıtsız kalmaması için hükümet yetkilileriyle anlık veri paylaşımı yaparak enerji istikrarını koruyor.