DSÖ’nün açıklamasına göre, nadir görülen ve henüz aşısı bulunmayan Bundibugyo türü Ebola virüsü, geçen Cuma günü resmen doğrulandı. Uzmanlar, virüsün yoğun nüfuslu bir bölgede uzun süre fark edilmeden yayılmış olmasının, hem vakaların tespiti hem de temaslı takibini ciddi şekilde zorlaştırdığını belirtiyor.

YAYILIMI ARTIRAN EN ÖNEMLİ ETKEN

Örgüt daha önce, ilk semptomların görülmesi ile laboratuvar doğrulaması arasında yaklaşık dört haftalık kritik bir tespit boşluğu bulunduğuna dikkat çekmişti. Bu durumun, salgının yayılım hızını artıran en önemli etkenlerden biri olduğu değerlendiriliyor.

‘BİRKAÇ AY ÖNCE BAŞLADIĞINI GÖSTERİYOR’

DSÖ’nün salgın ve virüs tehditlerinden sorumlu yetkilisi Anais Legand, Cenevre’de yaptığı açıklamada, “Salgının tam olarak nerede ve ne zaman başladığına ilişkin soruşturmalar sürüyor. Ancak mevcut tablo, birkaç ay önce başlamış olabileceğini gösteriyor” dedi.

UGANDA’DA DA İKİ VAKA GÖRÜLDÜ

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise bugüne kadar 600 şüpheli vaka ve 139 şüpheli ölüm bildirildiğini açıkladı. Kongo’da 51 vakanın laboratuvar testleriyle doğrulandığını, komşu Uganda’da da iki vakanın tespit edildiğini duyurdu.

‘ULUSLARARASI ÖNEME SAHİP HALK SAĞLIĞI ACİL DURUMU’

DSÖ Acil Durum Komitesi, salgını “uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu” olarak sınıflandırırken, pandemi seviyesinde bir tehdit olarak değerlendirilmediğini bildirdi. Örgüt, riskin büyümesi üzerine hafta sonu acil durum ilan etmişti.