Jeopolitik gerilimlerin ve bölgesel krizlerin dünya genelinde artış göstermesi, stratejik analiz merkezlerini olası bir küresel çatışma senaryosunda ülkelerin dayanıklılık kapasitelerini incelemeye yöneltti. Uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmelerde, hiçbir bölgenin modern savaş teknolojileri karşısında tam koruma altında olmadığı vurgulanırken, coğrafi izolasyon, enerji bağımsızlığı ve toplumsal dayanıklılık kriterleri üzerinden belirli ülkeler öne çıktı.

SINI TANIMAYAN TEHDİTLER

İtalyan medya kuruluşu tarafından aktarılan uzman görüşlerine göre, modern çatışmalar artık sadece fiziksel cephe hatlarıyla sınırlı kalmıyor. Uzun menzilli füze sistemleri, nükleer caydırıcılık unsurları, siber saldırılar ve ekonomik yaptırımlar, günümüz askeri stratejilerinin ana bileşenlerini oluşturuyor. Bu durum, bir çatışmanın etkilerinin finans piyasaları, enerji ağları ve gıda tedarik zincirleri üzerinden, sıcak çatışma bölgelerinin çok uzağındaki coğrafyalara da hızla yayılacağı anlamına geliyor.

STRATEJİK OLARAK GÜVENLİ BÖLGE VE ÜLKELER

Yapılan analizlerde, yapısal özellikleri sayesinde olası bir küresel krizden daha az etkilenmesi muhtemel görülen 5 bölge şu şekilde sıralanıyor:

Yeni Zelanda: Güney Pasifik’teki izole konumuyla askeri güç merkezlerinden uzaklığı ve gelişmiş tarımsal üretim kapasitesiyle gıda arzında kendi kendine yetebilme potansiyeli nedeniyle listenin başında yer alıyor.

İzlanda: Kıtasal cephelerden uzaklığına ek olarak, enerji üretiminin neredeyse tamamını yerel yenilenebilir kaynaklardan karşılaması stratejik bir avantaj sağlıyor. Ancak bölgedeki NATO unsurlarının varlığı, bu izolasyonu dengeleyen bir risk faktörü olarak not ediliyor.

İsviçre: Avrupa kıtasının merkezinde olmasına rağmen; tarihsel tarafsızlık geleneği, zorlu dağlık arazisi ve ülke genelindeki yüksek kapasiteli sivil savunma sığınakları ile dikkat çekiyor.

Şili ve Arjantin: Güney Yarımküre'deki konumları, geniş yüzölçümleri ve tarımsal kaynak zenginlikleri, bu ülkelerin küresel tedarik zinciri kesintilerinden daha az etkilenmesini sağlayabilecek unsurlar arasında gösteriliyor.

TÜRKİYE NEDEN LİSTEDE DEĞİL

Listenin açıklanmasıyla birlikte en çok merak edilen konu Türkiye'nin yeri oldu. Uzmanlar, Türkiye'nin "güvenli 5 ülke" arasında yer almamasını temel olarak jeopolitik zorunluluklara bağlıyor. Yeni Zelanda ve İzlanda gibi ülkeler coğrafi izolasyon avantajını kullanırken, Türkiye'nin enerji koridorlarının merkezinde olması ve sıcak çatışma bölgelerine coğrafi yakınlığı, onu "izole güvenli bölge" statüsünden çıkarıp "stratejik hedef ve kilit aktör" konumuna taşıyor.

TOPLUMSAL DAYANIKLILIK BELİRLEYİCİ FAKTÖR

Analistler, coğrafi konumun ötesinde gerçek güvenliğin "toplumsal dayanıklılık" üzerinde yükseldiğini belirtiyor. Sağlam kamu kurumları, sosyal uyum ve temel ihtiyaç maddelerini yerel imkanlarla üretme kapasitesi, ülkelerin bir dünya savaşı senaryosundaki direnç seviyesini belirleyen temel parametreler olarak kabul ediliyor.