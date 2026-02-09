Jeffrey Epstien aracılığuyla küçük çocuklara tecavüz ettiği iddia edilen York dükü Andrew Mountbatten-Windsor'un suçları, kardeşi olan Kral Charles'ın başına patladı.

Tren istasyonuna varışının ardından halkı selamlayan 77 yaşındaki Kral Charles’a kalabalığın arasından bir adam seslendi.

Bu kişi yüksek sesle “Andrew ve Epstein hakkında ne zamandır bilginiz var?” diye bağırdı. Kral o sırada bir vatandaşla sohbet ediyordu. Bu sorudan sonra büyük bir yuhalama fırtınası başladı.

Lancashire ilinin Clitheroe kasabasını ziyaret eden Kral Charles, kardeşinin iğrenç suçlarından dolayı yuhalandı.

Alandakilerin bir kısmı ise protestocuya tepki gösterdi. Birçok kişi adama “sus” ve "git buradan" şeklinde tepki gösterdi.

KRAL, PROTESTOLARDAN KURTULAMIYOR

Benzer bir olay geçen hafta Kral'ın Essex ziyareti sırasında da yaşanmıştı. Richard Gadd isimli kişi Kral’a kardeşinin soruşturulmaması için polise baskı yapıp yapmadığını sormuştu.

Dedham kasabasındaki o ziyarette polis memurları protestocuyu kalabalıktan uzaklaştırmıştı. Clitheroe’daki kişi ise bir vatandaş tarafından müdahale edilerek bölgeden çıkarıldı.

Olaylar Andrew Mountbatten-Windsor hakkındaki yeni ifşaların ardından geldi. Epstein dosyaları, eski Prens Andrew’un İngiliz hükümetinin gizli ticari belgeleri sızdırdığını ortaya koydu.

ÜNVANLARI ELİNDEN ALINDI

Kral Charles kardeşinin tüm unvanlarını elinden aldı. Eski prens Andrew'ın Epstein bağlantıları nedeniyle Kraliyet Malikanesi'ndeki konutundan da tahliye edildi.

Saray içinden isimler, Andrew'ın kraliyet ailesinden dışlanmasıyla ilgili olarak “İfade vermek artık Andrew ve vicdanı arasındaki bir meseledir” yorumunu yaptı.

Andrew şu anda geçici olarak Sandringham’daki Koru Çiftliği'nde konaklıyor. Polis ise ikinci bir kurbanın Andrew ile cinsel ilişki için İngiltere’ye getirildiği iddialarını inceliyor.

Eski Prens Andrew Mountbatten-Windsor ise hakkındaki tüm suçlamaları kesin bir dille reddetmeye devam ediyor.