New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, düzenlenen törenle resmen görevine başladı. Mamdani’nin tarihi yemin töreni ABD basınında geniş yer bulurken, törende beklenmedik bir detay öne çıktı.

Başkan Mamdani’nin eşi Rama Duwaji’nin giydiği çizmeler, özellikle muhafazakâr basının manşetlerine taşındı.

New York Post’un haberine göre Duwaji, İspanya ve Portekiz merkezli Miista markasına ait 530 Euroluk ( 26 bin 824 lira) “Shelley Boots” modelini tercih etti.

SOSYALİST SÖYLEM–LÜKS MODA TARTIŞMASI

ABD basınının yanı sıra İngiliz Daily Mail ve moda odaklı bazı Avrupa yayınları da haberi gündemine taşıdı.

Çizmenin 6 santimetrelik topuğu, sebze tabanlı dana derisi ve hafızalı köpük taban gibi “sürdürülebilir” özellikleri öne çıkarılırken, eleştiriler fiyat üzerinden yoğunlaştı.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar, Mamdani’nin kira artışlarını dondurma ve ekonomik eşitsizlikle mücadele vaatlerini hatırlatarak bu tercihi “çelişki” olarak nitelendirdi.

Destekçileri ise bir siyasetçinin ya da eşinin giyim tercihlerinin politik duruşla ilişkilendirilemeyeceğini savundu.

DUWAJİ VE MARKADAN AÇIKLAMA YOK

Tören sonrası tartışmalar sürerken, Rama Duwaji’nin çizmeyi satın alıp almadığı ya da hediye olarak mı kullandığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Miista markası da iddialara ilişkin sessizliğini koruyor.

ABD basınında yer alan yorumlarda, Mamdani’nin başkanlık döneminde bu tür sembolik tartışmaların sıkça yaşanabileceği ve New York siyasetinin daha ilk günden “detaylar üzerinden” şekillenmeye başladığı vurgulandı.