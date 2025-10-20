Pingjiang County bölgesinde yer alan bu saha altında 40’tan fazla altın damarı tespit edildi. Çin devlet medyasına göre, bu damarlar yaklaşık 330 ton altın cevherini, 2 bin metre derinliğe kadar uzanan bir yapıda barındırıyor. Ancak yapılan 3D modellemeler, bu miktarın çok daha yüksek olabileceğini gösterdi: Toplam rezerv bin 100 tona ulaşabilir.

83 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDE

Bu miktarın maddi karşılığı ise inanılmaz boyutta. Eğer bin 100 tonluk tahmin doğrulanırsa, bu rezervin değeri yaklaşık 83 milyar dolar ediyor. Bu da Çin'in dünya altın piyasasındaki yerini daha da sağlamlaştıracak bir gelişme anlamına geliyor.

Keşfi daha da dikkat çekici kılan detaylardan biri de cevherin zenginliği. Her metrik ton kaya başına 138 gram altın oranıyla, dünya standartlarının üzerinde bir yoğunluk söz konusu. Hunan Jeoloji Bürosu’ndan cevher araştırma uzmanı Chen Rulin, birçok sondajda gözle görülebilir altın parçalarının bulunduğunu belirtti.

GÜNEY AFRİKA'DAKİ MADENİ GERİDE BIRAKIYOR

Bu oran ve hacim doğrulanırsa, Wangu sahası Güney Afrika’daki bin 25 tonluk South Deep madenini bile geride bırakarak dünyanın en büyük altın madeni unvanını alacak. Endonezya, Rusya, Yeni Gine ve Şili’deki diğer büyük madenler ise bu yeni dev rezervin gerisinde kalıyor.

Bugüne kadar dünya genelinde yaklaşık 233 bin ton altın çıkarıldı ve bunun üçte ikisi sadece 1950 sonrası döneme ait. Çin ise zaten mevcut durumda yıllık üretimin yüzde 10’unu tek başına karşılayan bir ülke. Ancak ülke kendi çıkardığının üç katı kadar altın tükettiği için, aynı zamanda dünyanın en büyük altın ithalatçısı konumunda.

Uzmanlar, bu keşfin Çin’in altın bağımlılığını azaltmasının yanı sıra küresel altın arzını ve fiyatlarını da etkileyeceği görüşünde. Gözler şimdi bu rezervin doğrulanması ve çıkarım sürecine çevrilmiş durumda.