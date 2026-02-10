Düzce’den programa katılan ve aslen Bandırmalı olduğunu belirten Nazan, kendisinden 14 yaş küçük Burhan isimli bir kişi tarafından dolandırıldığını iddia etti. İnternet üzerinden tanıştığı genç adam uğruna Bandırma’daki kurulu düzenini bırakıp Düzce’ye giden Nazan, eşinden boşanacağı vaadiyle kendisini oyalayan Burhan’a evinin parasını kaptırdığını öne sürdü.

Olayın asıl dikkat çeken kısmı ise Nazan’ın canlı yayındaki görüntüsü oldu. Alnından çenesine kadar uzanan, üzerinde "savage" (vahşi) gibi ifadelerin de yer aldığı dövmeler izleyicinin tüm dikkatini dövemelere odaklamasına neden oldu.

DÖVMELERİNDEN PİŞMAN OLDUĞUNU AÇIKLADI

Yüzündeki ve ellerindeki karmaşık desenlerin aslında derin bir anlam taşımadığını söyleyen Nazan, bu dövmeleri hayatının "çılgınlık" olarak tanımladığı bir döneminde yaptırdığını dile getirdi. Geçmişteki yaşam tarzını geride bıraktığını ve artık farklı bir hayatı tercih ettiğini belirten Nazan, kendisini "tövbekar" olarak tanımladı.

Dövme sildirme operasyonlarına başladığını ancak yüzünde kalıcı yanıklar oluşması üzerine korkup vazgeçtiğini anlatan Nazan, şimdilerde bu görüntüden kurtulmanın yollarını arıyor.

DÜNYA BASINI BU GÖRÜNTÜYÜ KONUŞUYOR

Programın ardından Nazan’ın sosyal medyaya düşen görüntüleri, kısa sürede sınırları aşarak yabancı haber sitelerinin de gündemine girdi.

Birçok uluslararası platformda "Türkiye'de dolandırıldığını iddia eden kadının sıra dışı yüzü" başlıklarıyla paylaşılan haberler gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları, genç kadının yüzündeki dövmelerin bir filtre olduğunu zannettiklerini ifade ederken, pek çok kişi de "İnsan kendine bunu neden yapar?" sorusunu sormadan edemedi.

BURHAN CANLI YAYINA BAĞLANDI

Nazan’ın ısrarlı suçlamaları üzerine yayına bağlanan Burhan ise hakkındaki tüm iddiaları reddetti. Nazan ile aralarında duygusal bir bağ olmadığını, sadece ev satışı süreciyle ilgili bir araya geldiklerini savunan genç adam, paranın bir kısmını aldığını ancak dolandırıcılık yapmadığını ileri sürdü.