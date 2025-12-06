Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı'nın da aralarında bulunduğu birçok önemli ismin gözaltına alındığı bahis operasyonuna dünya basını da geniş yer verdi.
Yabancı basında çıkan manşetler şu şekilde:
Independent: Futbol bahis skandalı soruşturması kapsamında onlarca futbolcu ve hakem tutuklandı.
BBC: Fenerbahçe kaptanının evine bahis skandalı nedeniyle baskın düzenlendi.
One Football: Mauro Icardi'nin takım arkadaşı kendi takımına karşı bahis oynadığı için gözaltında.
FootBoom: Türk yıldızlar bahis skandalında ömür boyu men cezasıyla karşı karşıya.
Marca: Türk futboluna yönelik yasadışı bahis skandalıyla ilgili baskının yeni detayları ortaya çıktı. Ülkede birçok kategoriyi ilgilendiren savcılık soruşturması sonucunda futbolcular, hakemler ve yöneticiler tutuklandı.