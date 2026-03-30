Mehmet Emre ÖZTÜRK

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki 50 eyaletin tamamında, dünyada ise 16 farklı ülkede, ABD Başkan Donald Trump’ın politikalarına ve yönetim anlayışına karşı “Krallara Hayır” (No Kings) protestoları düzenlendi. Sosyal medyada örgütlenerek eş zamanlı yapılan gösterilere 10 milyondan fazla kişi katılım sağladı. Gösterilerde birbirinden ilginç görüntüler ortaya çıktı.

İSTİFASI İSTENİYOR

Amerikan halkı, “Trump şimdi gitmeli”, “Faşizmle savaş”, “ABD’nin Hitler’i” dövizlerini taşıdı. Trump’ın İsrail’in Gazze saldırılarına destek vermesi, Epstein dosyalarında yer alması ve bunları örtmesi, İran’a savaş açması, koyduğu gümrük vergileriyle dünya ekonomisini alt üst etmesi, göçmen karşıtlığı ve yaptığı açıklamalar nedeniyle istifası istendi.

‘Krallara ve savaşa hayır’ pankartı açıldı

‘TURUNCU PALYAÇO’

MInnesota Valisi Tim Walz, 200 bin kişinin katıldığı mitingde Trump hakkında “O turuncu palyaço tarihin çöplüğüne atıldığında torunlarınız ve siz burada olacaksınız” dedi. Eylem için milyonlarca paylaşım da yapıldı. Beyaz Saray ise ülke çapında gerçekleştirilen protestoları, gerçek bir kamuoyu desteği bulunmayan “solcu finansman ağlarının ürünü” olarak nitelendirdi.

Trump derhal durdurulmalı

ABD’li usta oyuncu Robert De Niro, “Kral Yok” protestosunda Donald Trump’ı sert bir dille eleştirdi. Trump’ı, “Gördüğüm en tehlikeli başkan” diye nitelendiren 82 yaşındaki ünlü aktör, “Krallara, Trump’a hayır deme zamanı geldi” diyerek şöyle devam etti:

“Yeter artık. Kendini ve Epstein’ın sınıf arkadaşlarını zenginleştiren yozlaşmış bir lidere tahammülümüz yok. Trump durdurulmalı. Acilen görevden alınmalı. Kongre ve yönetimindeki haydutların iş birliği olmadan yaptığı tüm bu berbat şeyleri gerçekleştiremez.”

78 YAŞINDAKİ ARNOLD’IN ÖFKESİ: TARİHİN EN KÖTÜSÜ

Ünlü aktör ve eski Kaliforniya Valisi Arnold Schwarzenegger (78) de Trump’a yüklendi.Ünlü isim şöyle konuştu: “Trump, sen başarısız bir lidersin. Tarih, seni Amerika tarihinin en kötü başkanı olarak yazacak. Ama iyi olan şey, yakında unutulacaksın, eski bir tweet gibi.”

Polisten sert müdahale

Protestolarda bazı polislerin vatandaşlara sert müdahalelerde bulunduğu gözlendi. Kalabalık gruplar halinde gezen kolluk kuvvetlerinin, eylemcilere hep birlikte saldırdığı ve kelepçelediği görüntüler ortaya çıktı.

Sembolik kan döktüler

Gözlerini bağlayan, kollarına zincir vuran ve kılıç kuşanan beyaz kıyafetli bir kadın, yanında getirdiği kartona şunları yazdı: “Lütfen siyasi şiddet, güç suistimali ve adaletsizlik kurbanlarının onuruna başımdan aşağı bir kase sembolik kan dökün.”

YALANCI PİNOKYO VE HİTLER’E BENZETTİLER

Trump’ın eski Nazi lideri Adolf Hitler’e benzetildiği fotoğrafta, “Toplama kampları, medya kontrolü, azınlıkların şeytanlaştırılması, askeri işgal, seçmen baskısı, güçsüz kongre, milyarderlerin yönetimi” ifadeleri yer aldı.