NASA uydularının son yayınladığı veriler doğrultusunda, gezegenimize dair ilginç detaylar da gün yüzüne çıktı. Son 24 yıllık gözlem sonucunda, Dünya'nın son 24 yıldır giderek daha az Güneş ışığı yansıttığı belirtildi.

NASA’nın “Clouds and the Earth’s Radiant Energy System” (CERES) adlı projesi kapsamında yürütülülena araştırmada, CERES uyduları, Dünya’nın uzaya yansıttığı Güneş ışığı ve miktarını zaman içinde değişimini ölçüyor.

DÜNYA GİDEREK KARARIYOR

Bilim insanları bu son veriler kapsamında, Dünya'nın 'radyasyon bütçesini' hesapladı. Radyasyon bütçesi ise gezegenin emdiği Güneş ışığı ve uzaya yaydığı kızılötesi enerji arasındaki fark demek.

2001 yılı ile 2024 yılı arasında toplanan veriler ışığında, Dünya'mızın daha az ışık yansıttığını ortaya çıkardı. Özellikle bu kararma, Bu kararma Kuzey Yarımküre’de Güney Yarımküre’ye kıyasla çok daha belirgin ve fazla.

BBC’nin Science Focus Magazine dergisinin aktardığı bilgilere göre, Dünya'da yaşanan bu değişimin nedeni kutup bölgelerinde eriyen kar ve buzullar. Bundan dolayı Kuzey Yarımküre'de daha az kirlilik nedeniyle fazla ısı emiliyor.

Bunu aksine Güney Yarımküre'de ise durum daha farklı. Orman yangınları ve volkanik patlamalar aerosol seviyelerini artırarak Güneş ışığının daha fazla yansıtılmasına neden oluyor. Bundan dolayı Güney Yarımküre serin kalıyor. Sıcaklıklar arttıkça ise bu beyaz yüzeyler eriyip yerlerine ise koyu renkli kara ve deniz yüzeyleri geliyor. Bu koyu yüzeyler ise ışığı yansıtmak yerine daha fazla emiyor. Bu da küresel ısınmayı hızlandırıyor.

TEMİZ ATMOSFERE KANMAYIN!

Diğer faktör ise aerosol değişimi. Bu da hava kirletici parçacıklar anlamına geliyor.

Son yıllarda Kuzey Yarımküre’de çevre yasalarının sıkılaşmasıyla aerosol kirliliği de azaldı. Bu temiz bir atmosfer anlamına gelse de aerosoller geçmişte Güneş ışığının bir kısmını yansıtarak Dünya’yı serin tutuyordu. Bundan dolayı, Kuzey Yarımküre, az kirlilik olduğundan ısıyı emmeye başlıyor.

Güney Yarımküre'de ise bu durumun tam tersi bir olay yaşanıyor.

BULUTLAR DA DÜNYA'NIN KARARMASINA NEDEN OLUYOR

Bulut değişimi de Dünya'nı kararmasında rol oynamaktadır. Bulutların yapısı bazı bölgeler de değişir ve bu da daha az yanıcı hale gelmesine neden olur. Bu durumdan dolayı özellikle Kuzey Yarımküre’nin daha fazla Güneş enerjisi soğurmasına neden oluyor.

Dünya'nın enerji dengesini bozan bu durum, Kuzey Yarımküre ısınırken Güney Yarımküre daha yavaş bir değişim gösteriyor.

Uzmanlara göre, Dünya’nın yansıtıcılığındaki (albedo) bu değişimi anlamak, gelecekteki iklim eğilimlerini öngörmek ve küresel ısınmanın etkilerini daha doğru değerlendirmek açısından hayati önem taşıdığını ifade ederek, “Bu eğilim devam ederse, gezegenimiz daha fazla ısı biriktirecek ve iklim değişikliği çok daha hızlı ilerleyecek.” diye açıkladı.