Aksaray’ın Hasan Dağı’nda gerçekleştirilen Yamaç Paraşütü Dünya Kupası elemeleri sırasında üzücü bir kaza yaşandı. Gaziantepli sporcu Cengiz Kalyoncu (57), yarış sırasında havalandıktan bir süre sonra telsiz irtibatını kaybetti.
AĞIR YARALI HALDE BULUNDU
Durumun fark edilmesi üzerine paraşüt takımı ekipleri GPS sinyalini takip ederek arama çalışması başlattı. Kalyoncu, Helvadere Beldesi kırsalında ağır yaralı halde bulundu.
HAYATINI KAYBETTİ
Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan deneyimli paraşüt pilotu, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Kalyoncu’nun cenazesinin yapılacak otopsinin ardından memleketi Gaziantep’e gönderileceği öğrenildi. Öte yandan Aksaray Valiliği de yayımladığı mesajla sporcu için taziye dileklerini iletti.