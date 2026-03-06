Dünya çapında tanınan yıldız Margot Robbie, bir aktörün kendisine daha az yemek yemesini tembihleyen bir kitap hediye ettiğini açıkladı. The Wolf Of Wall Street, Barbie ve Uğultulu Tepeler gibi filmlerin yıldız ismi hediyenin eski bir rol arkadaşından geldiğini belirtti.

'KARİYERİN BİTTİ BEBEĞİM'

Yıldız isim Uğultulu Tepeler'in film müziklerini yapan Charli xcx'e Complex için verdiği röportajda geçmiş yıllarda bir rol arkadaşıyla yaşadığı anıyı anlattı.

Margot Robbie kendisine şaşırtan hediyeye dair olan anısını ''Kariyerimin en başlarındaydım. Erkek bir oyuncu bana 'Fransız Kadınları Neden Şişmanlamıyor?' başlıklı bir kitap verdi. Temel olarak daha az yemek yenmesini öneriyordu. Ben de 'Öf, lanet olsun adamım' diye tepki gösterdim. Aslında kitabı vererek bana zayıflamam gerektiğini söylüyordu. Çok şaşırmıştım.'' diyerek aktardı.

Charli xcx ise bu anı üzerine bahsi geçen aktöre 'Kariyerin bitti bebeğim' diye seslendi. Margot Robbie kendisine hediyeyi gönderen aktörün kariyerinin ilerleyen döneminde ne yaptığından haberi olmadığını dile getirdi.

İkili daha sonra Hollywood tarihinde en çok hayranlık duydukları isimleri açıkladılar. Britanyalı müzisyen Jack Nicholson derken Margot Robbie ise 1966 yılında vefat eden Montgomery Clift'i seçtiğini söyledi.