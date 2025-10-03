15 yaşında profesyonel olarak sahalara adım attığı andan itibaren spor medyasının odağında yer alan Lamine Yamal, bu kez annesinin ilginç yemek organizasyonu girişimiyle gündeme geldi.

Marca'da yer alan habere göre İspanyol yıldızın annesi Sheila Ebana, 7 kasım'da Londra'da Nobu Hotel Portman Square'de gerçekleştirilecek 'Football Fans Christmas Party' organizasyonunda başrolü üstlenecek. Organizasyonun tanıtım broşüründe, "Dünyanın en iyi futbolcusunun annesiyle tanışma fırsatını kaçırmayın" ifadeleri yer aldı.

FİYATLAR 150 EURO'DAN BAŞLIYOR

JEN C Events tarafından organize edilen etkinlikte katılımcılar hem özel bir menü hem de DJ performansıyla canlı müzik eşliğinde bir gece geçirecek. Etkinlik yalnızca 18 yaş üzeri katılımcılara açık olacak ve yaklaşık 400 kişiyle sınırlı tutulacak. Ancak Lamine Yamal'ın kendisi, takımıyla Celta Vigo maçına çıkacağı için bu yemekte yer alamayacak.

Yemek için belirlenen fiyatlar ise şöyle:

Standart giriş (150 euro): 'Hoşgeldin' kokteyli ve üç çeşit yemek.

Orta paket (400 euro): Limitsiz içecek ve üç çeşit yemek.

Premium paket (800 euro): Premium masa, sınırsız içecek ve Sheila Ebana ile fotoğraf çekilme.

Organizatörler, erken dönem biletlerin hızla tükendiğini açıklarken, etkinliğe yoğun ilgi olduğu bildirildi.