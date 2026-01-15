Dünyaca ünlü aktör Bradley Cooper, Joe Rogan'ın 'The Joe Rogan Experience' adlı programına konuk oldu.

Cooper, İtalyan kökenli annesi Gloria Campano'nun Türk dizilerini çok sevdiğini ve Demet Özdemir ile Can Yaman'ın rol aldığı 2018 yapımı Erkenci Kuş hayranı olduğunu açıkladı.

Cooper, annesinin pandemi döneminde diziyi izlemeye başladığını söyledi: "Annem Türk dizilerini çok seviyor ve hepsini izliyor. Bir gün bir yerde Erkenci Kuş'a denk gelmiş ve sonra bağımlısı oldu."

Oyuncu, annesinin diziyi Türkçe dilinde ve İngilizce altyazıyla takip ettiğini de belirtti.

Program sırasında diziden bir sahne ekrana yansıtılırken Bradley Cooper, başrol oyuncularından Can Yaman'ı görünce de "Evet, işte bu o!" yorumunu yaptı.

Annesinin Can Yaman'ı "dünyanın en iyi aktörü" olarak tanımladığını aktaran Cooper, diziyle ilgili kendi görüşlerini de paylaştı: "Dizi gerçekten iyi. Oradaki kadını çok beğeniyorum."

Oyuncu, uzun bakışma sahneleriyle ilgili de "Odaya giriyorum, bakışıyorlar. Kahve alıp geliyorum, hâlâ bakışıyorlar. Dizinin donduğunu sanıyorsunuz ama hayır, bu Türk tarzı dram" şeklinde esprili bir dil kullandı.

"HEM ŞAŞIRTTI HEM DE ÇOK MUTLU ETTİ"

Demet Özdemir de önceki akşam katıldığı bir ödül töreninde Bradley Cooper'ın açıklamaları hakkında konuştu. Özdemir, "Sizin aracılığınızla öncelikle annesine çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir şey tabii ki. Bu bizi hem şaşırttı hem de çok mutlu etti" dedi.