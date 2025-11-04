BBVA Research, Türkiye'nin ekim ayı enflasyon verilerini değerlendirdi ve yıl sonu enflasyon tahminini yukarı yönlü değitirdi. Türkiye'nin yıl sonu enflasyonuna ilişkin tahminde bulunan bankanın açıklamalarından emekliye yapılacak zamma ilişkin de bilgiler yer aldı.

YIL SONU ENFLASYONUNU GÜNCELLEDİ HESAPLAMALAR DEĞİŞTİ

Kuruluşun raporunda, tüketici fiyatlarının aylık bazda yüzde 2,5in5 arttığı ve bunun beklentilerinin (yüzde 2,85) altında kaldığı belirtildi. Raporda, "Yıllık enflasyon yüzde 32,9'a geriledi. 2025 yıl sonu enflasyon tahminimizi yüzde 32,5 seviyesine güncelledik. 2026 sonu tahminimiz olan yüzde 23 üzerindeki yukarı yönlü riskler artıyor" denildi.

ENFLASYON TAHMİNİ DEĞİŞİNCE EMEKLİ ZAMMI DA DEĞİŞTİ

BBVA’nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 32,5 seviyesinde olduğuna göre, emekli maaş artışı da büyük oranda bu orana paralel gerçekleşir.

Temmuz ayında yüzde 16,67 zam alan SGK ve Bağ-Kur emeklileri için yıl sonu enflasyonunun yüzde 32,5 olarak gerçekleşmesi halinde, ocak ayında yüzde 15,83 oranında ek zam yapılacak.

TCMB YIL SONU HEDEFİNİ REVİZE EDECEK Mİ?

Kuruluş, TCMB faiz indirimlerinin dezenflasyon hızına bağlı olarak kademeli olarak devam etmesini de bekliyor. BBVA, "Talep koşulları TCMB'nin öngördüğünden daha yavaş uyum sağlıyor. Bu nedenle bankanın sınırlı faiz indirimleriyle (Aralık toplantısında 100 baz puan) temkinli ilerlemesi ve duruşunu reel değerlenme, makro-ihtiyati araçlar, likidite yönetimi ve düzenlemelerle tamamlama ihtiyacının artması muhtemel" değerlendirmesini yaptı.

BBVA'ya göre, TCMB'nin bu yılın enflasyon tahmin bandını (yüzde 25-29) yukarı yönlü revize etmesi ve bunun gelecek yılın patikası üzerinde de potansiyel etkileri olması bekleniyor. TCMB'nin yılın son enflasyon raporu 7 Kasım'da yayımlanacak. Kuruluş, "Özetle, 2025 yıl sonu enflasyonunun yüzde 32,5 olması bekleniyor. Temkinli para politikası duruşu ve ücretler, vergiler ve yönetilen fiyatların enflasyon hedefiyle uyumlu olduğu varsayımıyla gelecek yıl sonu yıllık enflasyon tahmini yüzde 23 seviyesinde korunuyor. Ancak sabitlenmemiş beklentiler, kalıcı atalet, çarpık fiyatlama davranışı ve küresel tarife belirsizlikleri net yukarı yönlü riskler oluşturuyor" yorumu yaptı.

BBVA Research, TCMB'nin bu haftaki Enflasyon Raporu'nda yapacağı potansiyel revizyonları ve mesajları yakından izleyeceğini de kaydetti.