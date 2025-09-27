Goldman Sachs ekonomistleri Clemens Grafe ve Başak Edizgil tarafından hazırlanan değerlendirme notunda, TL'nin dolar karşısında değer kaybının enflasyon üzerindeki etkilerine işaret edildi.

“Enflasyondaki yukarı yönlü revizyonlarımız ışığında, 2025 yılı sonu politika faizi tahminimizi yüzde 35,5'ten yüzde 37,0 seviyesine yükselttik” ifadelerine yer verildi.

2026 TAHMİNİNDE DEĞİŞİKLİK YOK

Banka, uzun vadeli görünümde ise daha temkinli. 2026 yılı enflasyon tahmini, önceki raporlarda olduğu gibi yüzde 20 seviyesinde tutuldu. Bu durum, orta vadede enflasyonun kademeli olarak düşeceği beklentisinin korunduğuna işaret ediyor.

TL'DE DEĞER KAYBI ETKİLİ OLDU

Raporda dikkat çeken bir diğer başlık ise Türk Lirası'nın dolar karşısındaki performansı oldu. 2025’in üçüncü çeyreği itibarıyla TL’nin yaklaşık %4,2 oranında değer kaybettiği belirtildi. Bu kaybın, enflasyon tahminlerinin yukarı çekilmesinde önemli rol oynadığı ifade edildi.

Goldman Sachs'ın güncellenen tahminleri, piyasa aktörlerinin Türkiye’de enflasyon ve para politikası gelişmelerine yönelik artan hassasiyetini yansıtırken, Merkez Bankası'nın sıkı para politikası çerçevesinde atacağı adımlar da merakla bekleniyor.