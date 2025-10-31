Bank of America stratejistleri, küresel piyasalardaki dalgalanmalara karşı yatırımcılara dikkat çeken bir tavsiyede bulundu.

Stratejist Michael Hartnett’in de aralarında bulunduğu ekip, “Yapay zekâ öncülüğünde hisse senedi liderliği devam ediyor; ancak bu ortamda en güçlü koruma araçları altın ve Çin hisseleri” değerlendirmesinde bulundu.

Ekip, yatırımcıların 2026 yılına yönelik güçlü ekonomik büyüme beklentisiyle pozisyon aldığına dikkat çekti. Düşen ABD faiz oranları ve Donald Trump yönetiminden beklenen genişlemeci politikaların bu görünümü desteklediği ifade edildi.

ALTIN KORUMA SAĞLIYOR

Bank of America’nın raporunda, altının gevşek para politikalarının yaratabileceği olası enflasyona karşı etkili bir koruma aracı olduğu vurgulandı. Uzmanlar, küresel merkez bankalarının gevşek duruşlarını sürdürmesinin altın talebini artırabileceğine işaret etti.

ALTIN FİYATLARINDA REKOR SONRASI DÜZELTME

Altın, geçtiğimiz haftalarda 4.381 dolar seviyesine ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Ancak bu seviyenin ardından bir miktar geri çekilme yaşandı ve fiyatlar 4 bin doların altına kadar geriledi.

Şu anda altın 4 bin doların hemen üzerinde işlem görüyor. Analistler, fiyatlardaki bu hareketin kısa vadeli bir düzeltme olduğunu ve uzun vadede yükseliş eğiliminin sürebileceğini belirtiyor.

UZMANLAR NE DİYOR?

Ekonomistler, ABD’nin gevşek para politikaları, Çin’in büyüme teşvikleri ve küresel jeopolitik risklerin altını destekleyen temel unsurlar olduğunu ifade ediyor. Uzmanlara göre, yatırımcıların portföylerinde en azından bir kısmını değerli metallere ayırması, risk yönetimi açısından akıllıca bir adım olabilir.

ALTIN GÜVENLİ LİMAN OLMAYI SÜRDÜRÜYOR

Küresel piyasalarda yapay zekâ hisseleri öne çıkmaya devam etse de, Bank of America stratejistleri altının uzun vadede güvenli liman olma özelliğini koruduğunu vurguluyor. 2026’ya kadar sürebilecek genişlemeci politikalar ve jeopolitik belirsizlikler, altının cazibesini artıran başlıca nedenler arasında yer alıyor.