HSBC Global Investment Research’ün yayımladığı raporda, ABD Merkez Bankası (Fed) cephesindeki politikaların doların yönü üzerinde belirleyici olacağı vurgulandı. Rapora göre, Fed’in faiz indirimlerine devam etmesi ve bir sonraki Fed başkanının kim olacağına dair oluşabilecek belirsizlik, dolar endeksinde aşağı yönlü bir eğilim yaratabilir.

Küresel piyasalar son haftalarda dolardaki güçsüz seyri fiyatlarken, HSBC bu eğilimin yeni sınavlarla karşılaşabileceğine dikkat çekti.

FED ÜYELERİNDEN GELECEK MESAJLAR BELİRLEYİCİ OLACAK

HSBC, bu hafta Fed yetkililerinin yapacağı açıklamaların doların seyrinde kritik rol oynayabileceğini belirtti.

Banka analizine göre:

Cook bugün konuşma yapacak,

Bowman salı günü açıklamalarda bulunacak,

Williams ve Musalem perşembe günü sahneye çıkacak,

Fed Başkan Yardımcısı Jefferson ise cuma günü piyasalara yön verecek mesajlar verecek.

Bu konuşmaların, Aralık ayındaki Fed toplantısına dair para politikası sinyalleri açısından yakından izleneceği ifade edildi.

VERİ GÜNDEMİ DOLARI TEST EDECEK

HSBC ayrıca bu hafta açıklanacak ekonomik verilerin de doların yönünü etkileyeceğini vurguladı.

Bugün ve çarşamba günü açıklanacak ISM verileri ile birlikte, ADP özel sektör istihdam raporunun doların seyri üzerinde belirleyici rol oynayabileceği değerlendiriliyor.

DOLAR/TL GÜNE NASIL BAŞLADI?

Haftanın ilk işlem gününde dolar kuru güne 42,0506 TL seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 42,0100 TL, en yüksek ise 42,0731 TL seviyeleri görüldü.

Şu sıralar dolar 42,0668 TL civarından işlem görüyor.

UZMANLAR NE DİYOR?

Ekonomistler, Fed’in faiz indirim sürecine temkinli yaklaşımının dolar üzerindeki baskıyı artırabileceğini belirtiyor. Eğer ABD ekonomisinde yavaşlama sinyalleri güçlenirse, dolar endeksinde yeni bir zayıflama dalgası görülebileceği yorumları öne çıkıyor.

Bu da, yatırımcıların altın ve gelişen ülke para birimlerine yönelmesine neden olabilir.