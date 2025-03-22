Almanya'nın önde gelen otomobil markası Mercedes, personel azaltma planları yapıyor. Sendikalı olan çalışanlar 2034 yılına kadar iş güvencesi aldığı için, personeli işten ayrılmaya teşvik planları yapılmaya başlandı.

"EVET, CAZİP TEKLİFLER OLACAK"

Merkezi Stuttgart’ta bulunan şirketin bir sözcüsü, "Mercedes- Benz, çalışanlarına karşı sorumluluğunun arkasında duruyor. Sosyal açıdan bilinçli ve adil şekilde hareket ediyoruz" dedi. Grubun, kariyerini şirket dışında sürdürmek veya hayatında değişiklik yapmak isteyenlere cazip teklifler sunacağı da doğrulandı. Kıdem tazminatının, üretim dışındaki çalışanlara yönelik olduğu belirtiliyor.

ARALARINDA BİNLERCE TÜRK DE VAR

Handelsblatt'a göre, brüt maaşı yaklaşık 9.000 EURO olan ve şirkette 30 yıl çalışmış 55 yaşındaki bir ekip lideri, 500.000 Euro’nun üzerinde bir kıdem tazminatı alabilecek.

20 yıldır Mercedes'te çalışan ve ayda yaklaşık 7.500 Euro brüt alan 45 yaşındaki bir kişi, 300.000 Euro’yu hak edebilecek. Mercedes’in hemen her biriminde binlerce Türk de çalışıyor. Ayrılmak isteyen Türkler de, yüksek tazminatlardan faydalanabilecek.