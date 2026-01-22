Yapay zekanın gelişimi sebebiyle birçok mesleğin ve üniversite diplomalarının geleceği yeniden tartışmaya açıldı. ABD merkezli teknoloji devi Palantir’in CEO’su Alex Karp'tan endişe yaratan bir çıkış geldi.

ABD merkezli teknoloji ve yazılım şirketi Palantir'in CEO'su Alex Karp, İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'na katılarak dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Kendisine yöneltilen "Yapay zeka genel olarak iş yaratacak mı yoksa işleri yok mu edecek?" sorusu üzerine Karp endişe yaratan bir açıklamada bulundu.

Karp, yapay zekanın ABD ekonomisini ele geçirmesiyle felsefe ve diğer beşeri bilimler alanlarında üniversite diplomasına sahip çalışanların iş bulmakta zorlanacağını dile getirdi.

Karp, "Yapay zeka, beşeri bilimler alanındaki işleri yok edecek. Eğer seçkin bir okula gittiyseniz ve felsefe okuduysanız -kendimi örnek olarak kullanacağım- umarım başka bir beceriniz vardır. Bu beceriyi pazarlamak zor olacak" açıklamasında bulundu.

58 yaşındaki Karp da felsefe okuduktan sonra 2003'te milyarder Peter Thiel ile Palantir'i kurmuştu.

Palantir'in patronu, iş bulmakta sıkıntı yaşayacak belirli alanlara işaret etmezken ancak beşeri bilimler mezunlarının genellikle akademi, hukuk ve devlet alanlarında kariyer yaptığını da söyledi.

Fink'in ısrarı üzerine Karp, yapay zekanın bir sonucu olarak beyaz yakalı işlerde bir miktar sarsıntı yaşanacağını, ancak genellikle mavi yakalı olarak sınıflandırılan mesleki kariyer yollarının gelişeceğini söyledi.