Türkiye'nin yakın dönem yıkıcı depremlerinden olan 1999 Gölcük depremi sonrası Marmara'daki fayları inceleyen ve o günden bu yana bölgeyi yakından izleyen ABD’li jeofizikçi Tom Parsons, Sözcü TV Haber Müdürü Dora Mengüç'e özel açıklamalarda bulundu.

Fay hatlarındaki hareketliliğe dikkat çeken ABD'li jeofizikçi, Marmara Denizi’nin altındaki bazı fayları, "kapının gıcırdayarak yavaşça açılması gibi sürekli ama çok yavaş hareket etmesine" benzetti.

Parsons, bu durum, fay üzerindeki gerilimin kademeli olarak boşalmasına yol açabileceği değerlendirmesinde de bulundu.

Geçtiğimiz yıl Marmara'da 7,2 büyüklüğünde bir depremin 2046’ya kadar olma olasılığını yüzde 47 olarak açıklayan Parsons, bu öngörüsünü sürdürdüğünü ifade etti.

Geçen 23 Nisan'da Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan stres analizlerine değinen deprem bilimci, "Orta Marmara Denizi’nde bir stres artışı görüyoruz. Ancak bu, olasılık hesaplarımızı değiştirecek düzeyde büyük bir sinyal değil" açıklamasında bulundu.

Parsons, depremin ne zaman ve ne büyüklükte olacağını önceden bilmenin imkansız olduğunu anımsatarak şöyle devam etti:

"Depremin büyüklüğünü değiştiremeyiz. Ama can kaybını ve yıkımı en aza indirebiliriz. Bu da yalnızca doğru planlama, denetim ve uygulama ile mümkün. Sismik zonlama, yapılaşma izinlerinin test edilmiş alanlarda verilmesi gibi önlemler, hükümet politikalarının merkezinde olmalı."

'BİR KEZ OLAN YENİDEN OLABİLİR'

Parsons, Marmara’da 1999’da yaşanan büyük depremin yeniden yaşanmasının mümkün olduğunu belirterek "Bir kez olan yeniden olabilir" uyarısında bulundu.