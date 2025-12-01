Avusturyalı Steiemark kentinde yaşayan dünyaca ünlü güzellik fenomeni 31 yaşındaki Stefaine Pieper 23 Kasım’da ortadan kayboldu.

CESEDİ ORMANDA BAVULUN İÇİNDE BULUNDU

Yakınlarının kayıp başvurusu üzerine yapılan aramalarda Pieper’in cesedi Slovenya’da bir ormana atılan bavulun içinde bulundu.

SON MESAJI MERDİVENLERDE BİRİ VAR, OLDU

Pieper’in arkadaşına gönderdiği son mesajda “Merdivenlerde biri var “ diye yazdığı ortaya çıktı.

KATİL ESKİ SEVGİLİSİ ÇIKTI

Avusturyalı eski sevgilinin katil olduğu ortaya çıktı. Ormanlık bir alanda yanan otomobilin yanında yakalanan Avusturyalı eski sevgilinin Pieper’i boğduğunu, cesedini bir valize koyup ormana attığını itiraf ettiği açıklandı. Katil zanlısı Avusturya’ya iade edildi.