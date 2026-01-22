Uzun yıllar boyunca parasını güvenli bir limanda değerlendirmek isteyen yatırımcıların ilk tercihi Amerikan Hazine bonolarıydı. Son dönemde ise bu rolü altın üstlenmiş görünüyor. Küresel yatırımcıların artan talebiyle birlikte altın fiyatları rekor üstüne rekor kırarken, The Wall Street Journal gazetesi bu yükselişin arkasındaki nedenleri mercek altına aldı.

Gazetenin haberine göre altındaki yükseliş beş ana başlıkta toplanıyor.

DEĞER DÜŞÜRME TİCARETİ

Yatırımcıların önemli bir bölümü ABD doları ve diğer büyük para birimlerinin değerini koruyup koruyamayacağı konusunda endişe duyuyor. Bu endişe, altını ekonomik şoklara karşı bir değer saklama aracı olarak öne çıkarıyor.

Başkan Donald Trump’ın son dönemde attığı adımlar bu kaygıları artırdı. Trump, Venezuela’ya yönelik müdahale yetkisi vermesi, Adalet Bakanlığı soruşturması üzerinden Fed Başkanı Jerome Powell’a faiz indirimi baskısını artırması ve Grönland konusunda Avrupalı müttefiklere ek gümrük vergisi tehdidinde bulunmasıyla piyasalarda belirsizliği derinleştirdi.

Wall Street’te “değer düşürme ticareti” olarak adlandırılan bu yaklaşım, hükümetlerin enflasyonu kontrol altına alamaması ya da borç yükünü azaltamaması halinde küresel para birimlerinin değer kaybedeceği endişesine dayanıyor.

Trump’ın gümrük vergileri politikalarının etkisiyle dolar, 2025’in ilk yarısında son 50 yılın en kötü performanslarından birini sergilerken, yatırımcılar altına yöneldi. Fed’in hedef enflasyonun üzerinde seyreden fiyatlara rağmen faiz indirimine gideceği sinyali vermesi de altın fiyatlarını yukarı taşıdı.

Avrupa ve Japonya’da artan borç yükleri ile genişlemeci ekonomi politikaları da bu süreci destekledi. Japonya’da yaşanan tahvil satışları, uzun vadeli devlet tahvillerinin getirilerini rekor seviyelere taşıdı.

DÜŞÜK FAİZ ORANLARI

Fed’in faiz indirimleri, devlet tahvilleri ve nakit varlıkların getirisini aşağı çekti. Bu durum, yatırımcıların altına yönelmesinde etkili oldu.

2022 yılında faiz artışlarıyla birlikte Hazine tahvilleri cazip hale gelirken, para piyasası fonlarında tutulan nakit miktarı 5,1 trilyon dolardan 7,7 trilyon dolara yükselmişti. Ancak faizlerin düşmesiyle birlikte bu araçlar cazibesini yitirdi.

Getiri sağlamayan altının, düşük faiz ortamında elde tutma maliyeti azalırken, fiyatlardaki yükseliş potansiyeli öne çıktı. Goldman Sachs analistlerine göre, altın tutan borsa yatırım fonlarının ABD özel finansal portföylerindeki payı oldukça düşük seviyede bulunuyor ve küçük bir talep artışı bile fiyatlar üzerinde güçlü etki yaratabiliyor.

MERKEZ BANKASI ALIMLARI

Merkez bankaları, altın fiyatları açısından kritik bir talep kaynağı olmaya devam ediyor. Uzun yıllar net satıcı konumunda olan merkez bankaları, 2010’dan itibaren net alıcıya dönüştü ve 2022’de alımlar hız kazandı.

Batı’nın Rusya’ya uyguladığı yaptırımların ardından, Çin başta olmak üzere Batı ile siyasi gerilim yaşayan ülkelerin merkez bankaları, erişimi sınırlı altın rezervlerine yöneldi. Polonya Ulusal Bankası gibi kurumlar da devlet borcu riski taşımayan varlıkları rezervlerine eklemeyi tercih ediyor.

Dünya Altın Konseyi’ne göre merkez bankaları altını yalnızca fiyat performansı için değil, döviz rezervlerinin çeşitlendirilmesi ve korunması amacıyla da satın alıyor.

PAHALI HİSSELER

Altınla birlikte borsa endeksleri de tarihi zirvelere ulaşmış durumda. Ancak bu durum yatırımcılar açısından risk algısını artırıyor.

Hisse senetlerinin değerlemesinde kullanılan döngüsel olarak ayarlanmış fiyat-kazanç oranı, piyasaların son 100 yılda yalnızca bir kez daha bu kadar pahalı olduğunu gösteriyor. Bu dönem, 2000 yılındaki dot-com balonunun hemen öncesine denk geliyor.

Borsalarda özellikle birkaç büyük teknoloji şirketinin endeksler üzerindeki belirleyici etkisi dikkat çekiyor. Söz konusu hisselerde yaşanan sert düşüşler, yatırımcıların alternatif arayışına girmesine neden oluyor.

MOMENTUM

Altın fiyatlarının yükselişini sürdürmesinde momentum etkisi de önemli rol oynuyor. Tarihsel verilere göre, altın rallileri genellikle uzun soluklu oluyor.

Citi analistlerinin değerlendirmesine göre, geçmiş yıllarda %20’nin üzerinde yükselen altın fiyatları, takip eden yıllarda da artış eğilimini sürdürdü. 2024’te %27 yükselen altın, 2025’te bu ivmeyi daha da güçlendirdi.

The Wall Street Journal’a göre yatırımcıların güven arayışı, düşük faiz ortamı, merkez bankalarının artan alımları, pahalı hisse senetleri ve momentum etkisi bir araya gelerek altını küresel piyasalarda yeniden başrole taşıdı.