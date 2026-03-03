Mehdi Taremi, formasını giydiği Olympiakos F.C.’tan ayrılarak orduya katılma kararı aldığı iddiasıyla gündemde.

İranlı yıldızın, ülkesine dönüp askeri komutanlığın yanında yer almak, silah altına alınmak ve İran’ı savunmak istediğini kulüp yönetimine ilettiği öne sürüldü.

“ÜLKEMİN BANA EN ÇOK İHTİYAÇ DUYDUĞU AN BU”

Iran Football Federation yetkililerinin Taremi’yi Yunanistan’da kalması için ikna etmeye çalıştığı, ancak 33 yaşındaki golcünün “Ülkemin bana en çok ihtiyaç duyduğu an bu” ifadelerini kullandığı iddia edildi.

Kariyerinde FC Porto ve Inter Milan formalarını giyen Taremi için geçtiğimiz yaz Beşiktaş da girişimde bulunmuş, ancak tecrübeli forvet tercihini Olympiakos’tan yana kullanmıştı...