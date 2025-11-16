ABD’de iflas mahkemesi, Purdue Pharma ve milyarder sahipleri Sackler ailesinin opioid krizindeki rollerine ilişkin 7,4 milyar dolarlık anlaşmayı onayladı. Bu anlaşma, şirketin ve sahiplerinin sorumluluğunu netleştirirken, bağımlılıkla mücadele eden kişiler için uzun süredir beklenen fonları serbest bırakacak.

İLAÇ 900 BİN KİŞİNİN ÖLMESİNE Mİ NEDEN OLDU?

Purdue Pharma, 2019 yılında, OxyContin’in yaygın kullanımının opioid salgınını körüklediği iddialarıyla açılan binlerce davayla karşı karşıya kalınca iflas koruması başvurusunda bulunmuştu.

Yeni anlaşma, geçen yıl ABD Yüksek Mahkemesi tarafından reddedilen önceki anlaşmadan 1 milyar dolardan fazla daha fazla tazminatı içeriyor. Purdue Yönetim Kurulu Başkanı Steve Miller, “Bugün uzun bir dönemin sonunu mühürlüyor ve Purdue için kitabın sonuna çok yaklaşıyoruz” dedi.

Anlaşma kapsamında Sackler ailesi, şirket üzerindeki mülkiyet haklarından feragat edecek. Şirketin yerine, opioid krizine çözüm üretmeyi hedefleyen “amaç odaklı” bir kuruluş olan Knoa Pharma geçecek.

ABD’de OxyContin üreticisi olarak tanınan Purdue, reçeteli bu ağrı kesicinin sıklıkla eroin gibi uyuşturuculara geçişte bir başlangıç noktası olmasıyla biliniyor. İlacın, 1999’dan bu yana 900.000 ölüme yol açtığı öne sürülen ABD opioid krizini derinleştirdiği belirtiliyor.

SACKLER AİLESİ MÜLKİYETTEN FERAGAT EDECEK

Binlerce davada, Purdue ve Sackler ailesi üyeleri, OxyContin’i agresif bir şekilde pazarlamak ve doktorları ile hastaları bağımlılık ve aşırı doz riskleri konusunda yanıltmakla suçlandı. Şirket, 2020’de Adalet Bakanlığı’nın açtığı ayrı bir ceza davasında suçunu kabul etmişti. Ancak bu anlaşma, iflasın tetiklenmesine yol açan eyalet, yerel ve yerli hükümetler ile diğer davaları kapsamadı.

Geçen yıl Yüksek Mahkeme tarafından iptal edilen önceki anlaşma, Sackler ailesi üyelerini gelecekteki sivil davalardan koruyacaktı. Mahkeme, iflas ilan etmeyen aile üyelerine bu tür bir koruma sağlanamayacağını belirtti. Yeni 7,4 milyar dolarlık anlaşma ise Sackler ailesine gelecekte açılacak opioid davalarına karşı dokunulmazlık sağlamıyor.

FONLAR BAĞIMLILIK TEDAVİSİNE YÖNLENDİRİLECEK

Aile üyeleri, anlaşma kapsamında 6,5 ila 7 milyar dolar arasında ödeme yapacak. Aile, uzun süredir herhangi bir yanlış yapmadıklarını iddia ediyor. Bazı bireyler, önceki iflas duruşmalarında anlaşmaya itiraz ederek, mağdurlara doğrudan yeterli tazminat sağlanmadığını savundu. Bireysel mağdurların 865 milyon dolara kadar tazmin alması bekleniyor.

Anlaşma, hükümet grupları ve kişisel yaralanma mağdurları tarafından büyük destek gördü. Purdue, Ekim ayında alacaklıların %99’undan fazlasının iflas yeniden yapılandırma planını onayladığını açıkladı. Eyalet ve yerel yönetimler, anlaşma kapsamında elde edilen fonun büyük kısmını alacak ve bunlar opioid bağımlılığı tedavisi ile önleme çalışmalarını finanse edecek.

Kaliforniya Başsavcısı Rob Bonta, “Purdue Pharma ve Sackler ailesini opioid salgınını körüklemedeki sorumlulukları nedeniyle hesap verebilir kılarak, bu krizden etkilenen kişilere bağımlılık tedavisi, önleme ve iyileşme için çok ihtiyaç duyulan fonları sağlıyoruz” dedi.