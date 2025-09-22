Olay, 3 Mart 2023 tarihinde Sydney Havalimanı yakınlarındaki Banksmeadow bölgesinde bulunan Kellogg’s fabrikasında meydana geldi. Şirketle uzun yıllardır çalışan mühendislik firması Chess’in çalışanları Bassam Ghosn ve Hojin Lee, yükleme iskelesinde bir kapı üzerindeki hasarlı braketin onarımı için yükseltilmiş bir platformda çalışıyordu.

Ancak bir forklift sürücüsü, platformun bulunduğu alanda geri manevra yaparken yükseltilmiş platforma çarptı. Platform devrildi ve iki işçi yaklaşık dört metre yükseklikten zemine düştü.

12 HAFTA HASTANEDE KALDI

Daily Mail'in haberine göre; kazada Bassam Ghosn’un leğen kemiği parçalandı, omurgası kırıldı ve 12 hafta hastanede kalmak zorunda kaldı. Mahkemede sunulan mağdur beyanında Ghosn, kazanın fiziksel, duygusal ve finansal etkilerinin hayatını nasıl altüst ettiğini güçlü bir şekilde ifade etti. Hojin Lee ise sol elini kırdı ve dört ay boyunca çalışamadı.

Mahkeme belgelerine göre, forklift sürücüsüne güvenlik görevlileri yükleme iskelesinin boş olduğunu söylemişti. Platform çevresinde herhangi bir uyarı levhası ya da bariyer bulunmuyordu. Dahası, kazadan önce yapılması gereken risk değerlendirme formunun her iki çalışanın adına imzalandığı görülse de, Ghosn ve Lee bu imzaların kendilerine ait olmadığını beyan etti.

Mahkeme, Kellogg’s’un olay günü var olan güvenlik sistemlerini uygulamadığını ve temel iş güvenliği kurallarının ihlal edildiğini belirtti.

510 BİN DOLAR CEZA KESİLDİ

İhlalin objektif ciddiyeti ‘orta seviyede’ değerlendirilerek şirkete 680 bin Avustralya doları para cezası kesildi. Ancak Kellogg’s’un suçu kabul etmesi nedeniyle bu tutar yüzde 25 indirimle 510 bin dolara düşürüldü.

Yargıç Jane Paingakulam, şirketin geçmişte 10 iş sağlığı ve güvenliği ihlali olduğunu, ancak bunların sonuncusunun 25 yıl önce yaşanması sebebiyle Kellogg’s’un genel olarak “iyi karakterli” bir şirket olduğunu belirtti.

ŞİRKETTEN PİŞMANLIK AÇIKLAMASI

Kellogg’s Avustralya ve Yeni Zelanda Tedarik Zinciri Direktörü Glen Wojcinski, mahkemede yaptığı açıklamada, yaşanan olaydan duydukları derin pişmanlığı dile getirdi. Wojcinski, kazanın ardından mağdurları hastanede ziyaret ettiğini ve sağlık durumlarıyla yakından ilgilendiğini belirtti.

Olay sonrasında şirketin yükleme alanında kapsamlı güvenlik ekipmanları yerleştirdiği ve personeline eğitim verdiği kaydedildi.