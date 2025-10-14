Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu’nda oynanan Galler–Belçika karşılaşmasında ilginç bir olay yaşandı.

Real Madrid ve Belçika Milli Takımı’nın yıldız kalecisi Thibaut Courtois, bu kez topu değil, sahaya aniden giren bir fareyi yakalamaya çalıştı.

Maçın ikinci yarısında Belçika ceza sahasına doğru koşan küçük hayvan, futbolcuların ve taraftarların dikkatini bir anda üzerine çekti. Courtois refleksle hamle yaparak fareyi yakalamaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Minik davetsiz misafir, hızla tribünlerin altına kaçarak ortadan kayboldu.

O anlar tribünlerde büyük şaşkınlık ve kahkaha yarattı. Maç kısa süreliğine durdu, ardından normal seyrine devam etti. Ancak Courtois’in bu beklenmedik “mücadelesi”, sosyal medyada saniyeler içinde gündem oldu. Kullanıcılar, kalecinin reflekslerini esprili paylaşımlarla övdü.

Karşılaşma sona erdiğinde skordan çok, sahadaki fare kovalamacası konuşuldu. Courtois bu kez topu değil, taraftarları güldürmeyi başardı.