ABD merkezli kahve zinciri Starbucks şirketi, planla ilgili detayları ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) bildirdi.

Bildirimde, Starbucks’ın mevcut portföyünü gözden geçirdiği, markayla uyumlu bir fiziksel ortam sunmayan ve finansal olarak yeterince performans göstermeyen mağazaların kapatılacağı belirtildi.

Dükkan kapanışlarının 2025 mali yılı sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Şirket, müşterilere daha yakın yatırımlara odaklanmayı ve operasyonel verimliliği artırmak amacıyla destek organizasyonunu da yeniden yapılandırmayı planlıyor.

1 MİLYAR DOLARLIK MALİYET ÖNGÖRÜLÜYOR

Yapılandırma sürecinin Starbucks'a maliyeti yaklaşık 1 milyar dolar olacak. Bu tutarın yüzde 90’ının Kuzey Amerika faaliyetlerinden kaynaklanacağı bildirildi.

Maliyet kalemleri şu şekilde sıralandı:

150 milyon dolar: Çalışanlara ödenecek ayrılma tazminatları

400 milyon dolar: Mağaza varlıklarının elden çıkarılması ve değer kaybı

450 milyon dolar: Sözleşme süresi dolmadan yapılacak erken kapanışların getirdiği maliyetler

MAĞAZA SAYISI AZALACAK

Starbucks CEO’su Brian Niccol, ortaklara gönderdiği mektupta, 2025 mali yılında şirketin işlettiği toplam dükkan sayısının yaklaşık yüzde 1 oranında azalacağını belirtti. Niccol, ayrıca perakende dışı personel sayısının azaltılacağını ve bu kapsamda yaklaşık 900 pozisyonun kaldırılacağını duyurdu.

STARBUCKS'A DÖNÜŞ STRATEJİSİ

Starbucks, bu yeniden yapılanma sürecini, son dönemde yaşadığı maliyet artışları, azalan müşteri trafiği ve verimlilik düşüşü gibi sorunlara yanıt olarak geliştirdiği “Starbucks’a Dönüş” stratejisinin bir parçası olarak tanımlıyor.