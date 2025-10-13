Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda Hadid, “Yük çok ağır geldiğinde ve gelecek karanlık göründüğünde, eğer kıvılcımını kaybettiğini hissediyorsan bir an durmakta sakınca yoktur,” ifadelerini kullandı. Ünlü model, bu sözlerle hem yaşadığı zorlukları hem de benzer duygular yaşayan takipçilerine verdiği desteği gözler önüne serdi.

'FELÇ EDİCİ...'

Hadid, yıllardır taşıdığı anksiyete ve depresyon yükünün hayatını nasıl etkilediğini anlatarak, “Her şeyi kapsayan, felç edici ve dış dünyaya görünmez bir yük” sözleriyle bu durumun ağırlığını tarif etti. Kimi zaman günlerine başlamadan önce gözyaşlarına boğulduğunu söyleyen model, çevresindeki hayatın parlak görünmesine rağmen iç dünyasında yaşadığı karmaşayı da paylaştı.

Paylaşımında artık hassasiyetini bir zayıflık değil, bir güç olarak gördüğünü vurgulayan Hadid, takipçilerine “Yalnız değilsiniz. Ve sizi çok seviyorum.” mesajıyla seslendi. Bu sözleriyle model, ruh sağlığı sorunlarıyla mücadele eden hayranlarına moral ve dayanışma çağrısı yaptı.

'UNICEF PROJELERİ FARKINDALIK KAZANDIRDI'

Hadid, ayrıca UNICEF ile yürüttüğü projelerin kendisine derin bir farkındalık kazandırdığını belirtti. Travma yaşamış çocuklar ve ailelerle tanışmanın, dayanıklılık konusundaki bakış açısını değiştirdiğini söyledi. Bu deneyimin, zorluklara rağmen umutlu kalabilmesinde önemli bir rol oynadığını ifade etti.

Modelin içten paylaşımı, 13 yıldır mücadele ettiği Lyme hastalığı hakkında yaptığı açıklamaların ardından geldi. Eylül ayında, yurt dışındaki bir hastanede oksijen tüpüyle nefes alırken ve kolunda IV takılı halde görüntülenmesi, hayranlarını endişelendirmişti.