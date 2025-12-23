İngiliz müziğinin dünyaca tanınan isimlerinden Chris Rea, 74 yaşında yaşamını yitirdi. “Driving Home for Christmas” başta olmak üzere birçok unutulmaz şarkıya imza atan usta müzisyen, bir süredir pankreas kanseri tedavisi görüyordu.

Rea’nın ailesi tarafından yapılan açıklamada, ünlü müzisyenin sabahın erken saatlerinde hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, Rea’nın son dönemde sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği ancak ailesi ve yakın çevresiyle birlikte olduğu belirtildi.

YILBAŞI KLASİĞİ: DRIVING HOME FOR CHRISTMAS

Blues ve soft rock türlerinde verdiği eserlerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Chris Rea, özellikle her yıl aralık ayında listelere yeniden giren “Driving Home for Christmas” adlı parçasıyla kuşaklar boyunca dinlenen bir isim haline geldi. Kendine özgü boğuk sesi ve slide gitar tekniği, onu çağdaşlarından ayıran en belirgin özellikler arasında yer aldı.

GEÇ BAŞLAYAN KARİYER HIZLA YÜKSELDİ

4 Mart 1951’de İngiltere’nin Middlesbrough kentinde dünyaya gelen Rea, İtalyan ve İrlandalı kökenlere sahipti. Gitarla yaşıtlarına kıyasla geç tanışan müzisyen, 20’li yaşlarının başında enstrümana yöneldi. Yerel gruplarla kısa süreli çalışmaların ardından 1978 yılında solo kariyerine başladı.

Müzik kariyeri boyunca 25 albüm yayımlayan Rea, özellikle 1980’li yılların sonlarında büyük bir çıkış yakaladı. British Hit Singles & Albums tarafından “80’lerin sonunun en ünlü İngiliz şarkıcı-söz yazarlarından biri” olarak tanımlanan Rea, “The Road to Hell (Part 2)” parçasıyla UK Top 10 listesine girerek Avrupa çapında ün kazandı. Bu şarkı, sanatçının listelere giren 18’inci eseri oldu.

SİNEMA DÜNYASINDA DA İZ BIRAKTI

Müziğin yanı sıra sinemaya da ilgi duyan Rea, 1996 yapımı “La Passione” filminin senaryosunu yazdı ve yapımcılığını üstlendi. Film, sanatçının çocukluk yıllarında motor sporlarına ve efsanevi Ferrari pilotu Wolfgang von Trips’e duyduğu hayranlıktan izler taşıyordu.

Rea ayrıca 1999 yapımı “Parting Shots” adlı komedi filminde John Cleese, Bob Hoskins ve Joanna Lumley gibi isimlerle birlikte rol aldı. Filmde, kendisine kısa bir ömür biçildiğini öğrenen bir karakteri canlandırması, yıllar sonra kendi hastalığıyla verdiği mücadele nedeniyle dikkat çekici bir tesadüf olarak hatırlandı.

Chris Rea’nın ölümü, yalnızca İngiliz müzik dünyasında değil, dünya genelindeki milyonlarca hayranı için de büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor.