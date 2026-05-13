Alman otomotiv devi Mercedes-Benz, bilgi eğlence sistemlerinde tespit edilen yazılım sorunu nedeniyle dünya genelinde yaklaşık 144 bin aracı geri çağırma kararı aldı. Şirket, sürüş güvenliğini riske atabilecek teknik aksaklıkların giderilmesi için kapsamlı bir servis süreci başlattı.

DİJİTAL EKRANLARDA KRİTİK HATA TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemelerde, araçların multimedya sistemlerinde beklenmedik yeniden başlatmalar ve ekran kararması problemleri yaşandığı ortaya çıktı. Özellikle yeni nesil Mercedes modellerinde birçok kontrol ve sürüş bilgisinin dijital ekranlar üzerinden yönetilmesi, bu arızayı ciddi bir güvenlik sorunu haline getiriyor.

Uzmanlar, ekranın sürüş sırasında aniden kapanmasının sürücünün dikkatini dağıtabileceğini ve araç üzerindeki kontrolü olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor. Bu durumun olası kazalara davetiye çıkarabileceği ifade ediliyor.

PEK ÇOK POPÜLER MODEL GERİ ÇAĞIRMA LİSTESİNDE

Geri çağırma operasyonu; 2024 ile 2026 model yılları arasında üretilen AMG GT, C-Serisi, E-Serisi, SL-Serisi, CLE-Serisi ve GLC-Serisi modellerini kapsıyor. Ayrıca performans odaklı C63 S E Performance araçların da listede yer aldığı açıklandı.

Şirket yetkilileri, söz konusu yazılım problemini geçtiğimiz yıldan itibaren uzaktan güncellemelerle çözmeye çalıştıklarını belirtti. Ancak bazı araçlarda sorunun devam ettiğinin anlaşılması üzerine fiziksel geri çağırma sürecinin başlatıldığı bildirildi.

ŞU ANA KADAR KAZA BİLDİRİLMEDİ

Mercedes-Benz tarafından yapılan açıklamada, bugüne kadar arızayla bağlantılı herhangi bir trafik kazası ya da yaralanma vakasının rapor edilmediği ifade edildi. Firma, araç sahiplerine en kısa sürede yetkili servislere başvurmaları yönünde çağrıda bulundu.

Yetkililer, araçların büyük bölümünde güncel yazılımlarla sorunun çözüldüğünü, geri kalan araçların da kontrol edilerek olası risklerin tamamen ortadan kaldırılmasının hedeflendiğini vurguladı.