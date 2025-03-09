Güney Kore’nin dünya çapında tanınan yıldızı Lee Min Ho, 8 Mart 2025 tarihinde hayranlarıyla unutulmaz bir buluşma gerçekleştirdi.

Etkinliğe dünyanın her yerinden genç, yaşlı insan katıldı.

Türkiye’de de geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü aktör, bu kez Türk bir hayranıyla sahnede geçirdiği keyifli anlarla gündeme geldi.

MİN HO'NUN 'BAŞÖRTÜSÜ' HASSASİYETİ

Etkinlik sırasında Lee Min Ho, sahneye davet ettiği Türk hayranıyla birlikte balon patlatma oyunu oynadı.

Min Ho, sahneye davet ettiği Türk hayranının başörtülü olduğunu görünce, oyun öncesi sunucudan 'Oynamasında sakınca var mı?' diye sormasını istedi.

Türk hayranından 'Sorun yok' cevabını alınca oyun oynandı.