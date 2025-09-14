Los Angeles Polis Departmanı (LAPD), şüphelinin hiçbir engelle karşılaşmadan araca binip olay yerinden uzaklaştığını belirtti. Aracın kısa süre içinde bulunduğu açıklanırken, hırsızın henüz yakalanamadığı ifade edildi.

Daily Mail'in aktardığına göre; Theron’un ve ailesinin olay sırasında herhangi bir şekilde zarar görmediği, fiziksel bir temas yaşanmadığı bildirildi. Oyuncunun olaya dair kamuoyuna açıklama yapmadığı da gelen bilgiler arasında.

SON DÖNEMEDE BÖLGEDE HIRSIZLIK OLAYLARI ARTTI

Mahalle sakinleri, son dönemde bölgede artan hırsızlık olaylarına dikkat çekerek güvenlik konusunda endişelerini dile getirdi. Otomobilin anahtarıyla birlikte bahçede bırakılmış olması, sosyal medyada da geniş yankı buldu.

LAPD yetkilileri, olayın maddi zararını sınırlı tuttuklarını belirtse de, benzer vakaların yaşanmaması için vatandaşlara uyarılarda bulundu. Özellikle lüks araç sahiplerinin kapılarını kilitlemeleri ve anahtarları araç içinde bırakmamaları konusunda hatırlatmalar yapıldı.

Charlize Theron, evlat edindiği 2012 ve 2015 doğumlu iki çocuğuyla birlikte yaşıyor. 50 yaşındaki yıldız, Los Angeles’ta son dönemlerde artış gösteren suçlardan etkilenen ünlülerden biri oldu. Daha önce Tracee Ellis Ross ve Brad Pitt de benzer hırsızlık olaylarıyla gündeme gelmişti.