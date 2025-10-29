Pizza Hut restoranlarının işletmesini yürüten DC London Pie Limited, iflas sürecine girdi.

Şirket için pazartesi günü iflas yöneticileri atanırken, global marka sahibi Yum! Brands, ülkedeki kalan 64 restoranı ve 1.276 çalışanı korumak için devreye girdi.

Pizza Hut, aile dostu menüsü ve salata barlarıyla tanınmasına rağmen, son yıllarda yüksek işletme maliyetleri ve zorlu ticaret koşulları sebebiyle İngiltere pazarında ciddi finansal sıkıntılar yaşamıştı. Şirket, geçtiğimiz yıl da iflas yönetimi sürecine girmişti.

“ARTAN MALİYETLER VE VERGİ YÜKLERİ NAKİT AKIŞINI BASKILADI”

İflas yöneticilerinden FTI Consulting, DC London Pie’nin mali sıkıntılarının temelinde “artan maliyetler ve vergi yükümlülüklerinin” bulunduğunu açıkladı.

Ortak yönetici Matt Callaghan, “Maalesef işten çıkarılan çalışanların gerekli desteği alması için elimizden geleni yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

BAZI RESTORANLAR YIL BAŞINDA DEVRALINMIŞTI

DC London Pie, bu yılın başlarında Pizza Hut UK’nin iflas eden bazı restoranlarını devralmıştı. Şirket aynı zamanda İsveç ve Danimarka’daki Pizza Hut franchise’larını da işletiyor.

Yeni yapılanmada Yum! Brands kontrolünde kalan 343 teslimat noktası ise İngiltere genelinde faaliyet göstermeye devam edecek.

RESTORAN ZİNCİRİNDE ZOR DÖNEM

Pizza Hut’ın İngiltere operasyonlarında yaşanan bu daralma, restoran sektöründeki artan maliyetlerin zincir işletmeleri nasıl etkilediğini bir kez daha gözler önüne serdi. Şirket, kalan restoranlarıyla faaliyetlerine devam etmeye çalışırken, uzmanlar önümüzdeki dönemde benzer iflas ve küçülme kararlarının diğer zincirlerde de görülebileceği uyarısında bulunuyor.