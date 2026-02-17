Türkiye’de yürürlüğe giren sosyal medya yasası ve dijital platform düzenlemeleri kapsamında, günlük erişimi yüksek olan platformların yerel temsilci bulundurma zorunluluğu meyvelerini vermeye devam ediyor. Uzun süredir bu konuda nasıl bir aksiyon alacağı merak edilen Snapchat, Türkiye temsilcisini resmi olarak belirledi.

GERÇEK TEMSİLCİ ATANDI

Snapchat, Türkiye’de bir ofis açmak veya şirket kurmak yerine, yasaların izin verdiği bir diğer yöntem olan "gerçek kişi temsilci" atama yoluna gitti. Bu kapsamda platformun Türkiye’deki muhatabı ve yerel temsilcisi olarak Selin Beceni atandı.

Bu atama ile birlikte Snapchat; adli ve idari makamlardan gelecek tebligatlara yanıt verme, kullanıcı hakları ve içerik kaldırma taleplerini değerlendirme, Türkiye’deki yasal otoritelerle doğrudan iletişim kurma süreçlerini bu temsilci üzerinden yürütecek.

Türkiye’de 5651 sayılı kanun çerçevesinde yapılan düzenlemeler, yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarının Türkiye’de yetkili bir temsilci bulundurmasını şart koşuyor. Bu kurala uymayan platformlar; reklam yasağı, bant daraltma ve ağır para cezaları gibi yaptırımlarla karşı karşıya kalabiliyor. Snapchat’in bu hamlesi, Türkiye pazarındaki yerini koruma ve yasal uyum sağlama stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.