Genellikle konserlerinden sahne görüntüleri paylaşan Waterhouse, bu kez farklı bir kareyle gündeme geldi. Hastane yatağından paylaştığı fotoğrafla, rahatsızlığını doğrudan hayranlarına duyurdu. 33 yaşındaki sanatçı şarkıcı, dar kıyafetlerin sebep olduğu fıtığın altı ay önce başladığını ifade etti.

Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, kendisine “Artık neden tweet atmıyorsun?” diye soran takipçilerine hitaben şöyle yazdı:

“6 ay önce çok dar pantolonlar giydiğimi ve bunun fıtığa sebep olduğunu hiç düşündünüz mü? Size bunu söylemekten çok korkuyordum.”

Waterhouse’un paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü ve hayranları ünlü sanatçıya geçmiş olsun mesajları yağdırdı.

Yaşadığı sağlık sorununa rağmen moralini yüksek tutan Waterhouse, iyileşir iyileşmez yeniden sahnelere döneceğini söyledi. Ünlü şarkıcı, 8 Ağustos’ta ABD’nin Aspen şehrinde düzenlenecek Up In The Sky Music Festival’de sahne alacağını duyurdu.