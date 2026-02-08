Milyonlarca hayranı olan "Kryptonite" ve "Here Without You" gibi hit şarkıların sesi Brad Arnold’dan acı haber geldi. Geçtiğimiz yılın Mayıs ayında kansere yakalandığını duyuran ünlü müzisyen, teşhis konulmasından yalnızca dokuz ay sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

VÜCUDUNA YAYILMIŞ



Brad Arnold, 2025 yılının Mayıs ayında sosyal medya hesapları üzerinden hayranlarına seslenerek, kendisine ileri evre berrak hücreli böbrek kanseri teşhisi konulduğunu açıklamıştı. Hastalığın akciğerlerine metastaz yaptığını belirten Arnold, bu zorlu süreçte tedaviye odaklanacağını bildirmişti.

Hastalığın ilerlemesi nedeniyle 3 Doors Down grubu, 2025 yaz turnesi kapsamındaki tüm konserlerini iptal etmek zorunda kalmıştı.

GRUPTAN AÇIKLAMA GELDİ



Cumartesi günü hayata gözlerini yuman 47 yaşındaki sanatçının vefatı, grup arkadaşları tarafından yapılan resmi bir açıklamayla duyuruldu. Açıklamada Arnold’un müzik dünyasındaki izine ve mücadelesine vurgu yapıldı.

"Brad, sadece bir grup arkadaşı değil, bir kardeş ve ilham kaynağıydı. Onun sesini ve ruhunu her zaman özleyeceğiz."



1996 yılında Mississippi’de 3 Doors Down grubunu kuran Arnold, grubun hem davulcusu hem de ana vokali olarak kariyerine başladı. Grubun 2000 yılında çıkan ilk albümü The Better Life, dünya çapında büyük bir başarı yakalayarak rock müziğin unutulmazları arasına girmişti.