Dünyanın en büyük çay üreticilerinden İngiltere merkezli Lipton, 40 yıla yakın süredir üretim yaptığı Türkiye pazarından resmen ayrıldı.



Geçtiğimiz aylarda yapılan anlaşma kapsamında Rize'de bulunan iki çay üretim fabrikasını Öz-Gür Çay'a devretmek için anlaşmaya varan küresel dev, Rekabet Kurumu'ndan beklediği onayı aralık ayının ilk günlerinde aldı.



Onay sonrası hızlanan devir süreci bu hafta itibarıyla tamamlanırken, çay üretim tesislerinin tamamının Öz-Gür Çay'a devredildiği ve Lipton'un 39 yıllık Türkiye macerasını noktaladığı öğrenildi.



SADECE PAKETLEME YAPACAK



Halihazırda ürünleriyle Türkiye pazarında önemli bir yer üstlenen Lipton, market raflarındaki yerini ise korumaya devam edecek. Firmaya ait ürünler Türkiye'nin 81 ilinde satılırken, Sakarya'da oluşturulan paketleme ve ambalaj fabrikası ise faaliyetlerini ara vermeden sürdürecek.





