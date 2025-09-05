Warner Bros. tarafından sunulan dava dosyasında, Batman, Superman, Wonder Woman, Scooby Doo ve Looney Tunes gibi karakterlerin Midjourney tarafından kullanıcı istekleri doğrultusunda üretildiği ve bunun açık bir telif hakkı ihlali olduğu ifade ediliyor. Şirket, her bir ihlal için 150 bin dolara kadar tazminat talep ediyor.

Midjourney’nin aylık 10 ila 120 dolar arasında değişen abonelik ücretleriyle gelir elde ettiğini hatırlatan Warner Bros., bu ticari modelin temelinde kendi içeriklerinin izinsiz kullanımıyla eğitilmiş yapay zeka modellerinin yer aldığını iddia ediyor.

'TEKNİK ENGELLER KALDIRILDI'

Dava dosyasında dikkat çeken başka bir iddia ise Midjourney’nin karakter içeriklerine yönelik önceden uyguladığı teknik sınırlamaları kaldırmış olması. Warner Bros., bu değişiklikle birlikte platformun artık kullanıcılarına "daha az engellenmiş" içerikler sunduğunu ve bu sayede abonelik satışlarını artırmayı hedeflediğini belirtiyor.

YAPAY ZEKA GÖRSELİ İLE FİLM GÖRSELLERİ YAN YANA

Sunulan belgelerde, Midjourney tarafından oluşturulan bazı görseller ile Warner Bros. filmlerindeki sahnelerin yan yana karşılaştırıldığı görülüyor. Örneğin “Batman, The Dark Knight filminden bir sahne” komutu ile oluşturulan görsellerin, doğrudan filmin resmi tanıtım görsellerine benzerlik taşıdığı belirtiliyor.

Dahası, “klasik çizgi roman süper kahraman savaşı” gibi genel ifadelerin bile Warner Bros. karakterlerini çağrıştıran sonuçlar verdiği ve bu durumun dolaylı telif ihlali anlamına geldiği savunuluyor.

Bu dava, Midjourney'nin karşılaştığı ilk büyük telif hakkı davası değil. Haziran ayında Disney ve Universal Studios da benzer gerekçelerle Midjourney’ye dava açmıştı. O davalarda, Star Wars, Shrek, The Simpsons ve Despicable Me gibi marka içeriklerinin izinsiz şekilde kullanıldığı öne sürülmüştü.

Son dönemde, yapay zeka teknolojileri ile telif hakkı düzenlemeleri arasındaki hukuki belirsizlikler, hem teknoloji şirketlerini hem de içerik üreticilerini karşı karşıya getiriyor. Bu davalar, yapay zekanın üretim gücünün mevcut fikri mülkiyet yasalarıyla nasıl uyumlandırılacağı sorusunu bir kez daha masaya yatırıyor.